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Грицюк займет место в третьем звене «Нью-Джерси» с Мерсером и Брауном по мнению сайта НХЛ

Арсения Грицюка поставили в третье звено в предварительном составе «Нью-Джерси».

Официальный сайт НХЛ опубликовал вариант сочетания троек атаки «Дэвилс» в следующем сезоне.

Форвард Арсений Грицюк расположился к третьем звене команды вместе с Доусоном Мерсером и Коннором Брауном.

Звенья в нападении команды выглядят таким образом:

Ондржей ПалатДжек ХьюзЙеспер Братт;

Тимо МайерНико ХиширСтефан Ноусен;

Арсений Грицюк – Доусон Мерсер – Коннор Браун;

Пол Коттер – Коди ГлэссЕвгений Дадонов.

Грицюк хотел бы сыграть в тройке с Хиширом или Хьюзом: «Джек немного другого плана игрок, он такой играющий пацан. А Нико больше борется»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
logoАрсений Грицюк
logoНХЛ
logoНью-Джерси
logoПол Коттер
logoКоди Глэсс
logoКоннор Браун
logoЙеспер Братт
logoТимо Майер
logoНико Хишир
logoЕвгений Дадонов
logoДжек Хьюз
logoДоусон Мерсер
logoОндржей Палат
logoСтефан Ноусен
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