Грицюк займет место в третьем звене «Нью-Джерси» с Мерсером и Брауном по мнению сайта НХЛ
Арсения Грицюка поставили в третье звено в предварительном составе «Нью-Джерси».
Официальный сайт НХЛ опубликовал вариант сочетания троек атаки «Дэвилс» в следующем сезоне.
Форвард Арсений Грицюк расположился к третьем звене команды вместе с Доусоном Мерсером и Коннором Брауном.
Звенья в нападении команды выглядят таким образом:
Ондржей Палат – Джек Хьюз – Йеспер Братт;
Тимо Майер – Нико Хишир – Стефан Ноусен;
Арсений Грицюк – Доусон Мерсер – Коннор Браун;
Пол Коттер – Коди Глэсс – Евгений Дадонов.
Грицюк хотел бы сыграть в тройке с Хиширом или Хьюзом: «Джек немного другого плана игрок, он такой играющий пацан. А Нико больше борется»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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