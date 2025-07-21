«Торпедо» выменяло у ЦСКА лучшего бомбардира фарм-клуба Рожкова. Форвард набрал 52 очка в 63 матчах за «Звезду» в прошлом сезоне ВХЛ

Никита Рожков перешел в «Торпедо» из ЦСКА.

Московский клуб получил денежную компенсацию за хоккеиста.

25-летний нападающий подписал двустороннее соглашение с нижегородским клубом.

В прошлом сезоне Никита Рожков выступал за «Звезду » в ВХЛ и стал лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате, набрав 52 (22+30) балла в 63 матчах.

В плей-офф хоккеист отметился 5 (3+2) баллами в 7 играх.