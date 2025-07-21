Каблуков не планирует завершать карьеру: «Цель сыграть 1000 матчей в КХЛ выполнена, есть и другие»
– Правда ли, что вы собираетесь заканчивать карьеру?
– Нет. Как видите, я работаю и продолжаю работать.
– В прошлом году вы тоже работали до ноября без клуба. И тоже шансы на то, что найдете клуб, были небольшими.
– Наверное, не было тех предложений, которые я хотел. Но потом они появились. Надеюсь, не подвел.
– Прошлый год был идеальным временем, чтобы завершить карьеру. И, например, начать тренерскую.
– В прошлом году была цель сыграть 1000 матчей. Я это сделал. Но есть и другие цели. Я пока их не буду раскрывать. Хочу решить задачи, которые я перед собой поставил, – сказал трехкратный обладатель Кубка Гагарина, олимпийский чемпион Илья Каблуков, выступавший за «Авангард» в прошлом сезоне.
Каблуков из «Авангарда» получил приз «За верность хоккею». Он провел 1000-й матч в КХЛ и сыграл в рекордном 16-м розыгрыше Кубка Гагарина