Каблуков не планирует завершать карьеру: «Цель сыграть 1000 матчей в КХЛ выполнена, есть и другие»

Илья Каблуков заявил, что пока не планирует завершать карьеру.

– Правда ли, что вы собираетесь заканчивать карьеру?

– Нет. Как видите, я работаю и продолжаю работать.

– В прошлом году вы тоже работали до ноября без клуба. И тоже шансы на то, что найдете клуб, были небольшими.

– Наверное, не было тех предложений, которые я хотел. Но потом они появились. Надеюсь, не подвел.

– Прошлый год был идеальным временем, чтобы завершить карьеру. И, например, начать тренерскую.

– В прошлом году была цель сыграть 1000 матчей. Я это сделал. Но есть и другие цели. Я пока их не буду раскрывать. Хочу решить задачи, которые я перед собой поставил, – сказал трехкратный обладатель Кубка Гагарина, олимпийский чемпион Илья Каблуков , выступавший за «Авангард» в прошлом сезоне.

Каблуков из «Авангарда» получил приз «За верность хоккею». Он провел 1000-й матч в КХЛ и сыграл в рекордном 16-м розыгрыше Кубка Гагарина