Агент Кузнецова: «Интерес в НХЛ достаточный, чтобы подписать контракт. Изучаем предложения любых команд»
Агент Евгения Кузнецова сообщил об интересе из НХЛ к хоккеисту.
Ранее агент заявил, что россиянин проведет следующий сезон в Северной Америке.
Евгений Кузнецов уже играл в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину». В прошлом сезоне он выступал за СКА в КХЛ.
– Пока ждем. Интерес к нему в НХЛ есть. Он достаточный для того, чтобы подписать контракт.
– Рассматриваете ли вы только клубы, готовые бороться за Кубок Стэнли?
– Нет, изучаем предложения от любых команд, – заявил представитель хоккеиста Шуми Бабаев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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