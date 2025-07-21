Агент Кузнецова: «Интерес в НХЛ достаточный, чтобы подписать контракт. Изучаем предложения любых команд»

Агент Евгения Кузнецова сообщил об интересе из НХЛ к хоккеисту.

Ранее агент заявил , что россиянин проведет следующий сезон в Северной Америке.

Евгений Кузнецов уже играл в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину». В прошлом сезоне он выступал за СКА в КХЛ.

– Пока ждем. Интерес к нему в НХЛ есть. Он достаточный для того, чтобы подписать контракт.

– Рассматриваете ли вы только клубы, готовые бороться за Кубок Стэнли?

– Нет, изучаем предложения от любых команд, – заявил представитель хоккеиста Шуми Бабаев.