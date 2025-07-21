Терещенко о школе «Динамо»: «При Ротенберге вылезет из говна, Роман Борисович наведет порядок, надеюсь. В последние годы там полная катастрофа»

Алексей Терещенко надеется, что Роман Ротенберг приведет школу «Динамо» к успеху.

– Прошло некоторое время после прихода Ротенберга в «Динамо». Уже можно сказать, что ситуация с клубной школой значительно улучшилась?

– Я надеюсь, что с Ротенбергом динамовская школа вылезет из говна. То, что было сделано там за последние годы, – полная катастрофа. Некоторые команды борются за выживание, другие вылетают во второй эшелон, а в «Динамо» такого категорически не может быть.

Надеюсь, что Роман Борисович наведет порядок. По крайней мере, мне бы очень этого хотелось.

– Сейчас рано говорить о том, что видна положительная динамика?

– Я думаю, пока рано об этом говорить. Время покажет, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .