Терещенко о школе «Динамо»: «При Ротенберге вылезет из говна, Роман Борисович наведет порядок, надеюсь. В последние годы там полная катастрофа»
Алексей Терещенко надеется, что Роман Ротенберг приведет школу «Динамо» к успеху.
– Прошло некоторое время после прихода Ротенберга в «Динамо». Уже можно сказать, что ситуация с клубной школой значительно улучшилась?
– Я надеюсь, что с Ротенбергом динамовская школа вылезет из говна. То, что было сделано там за последние годы, – полная катастрофа. Некоторые команды борются за выживание, другие вылетают во второй эшелон, а в «Динамо» такого категорически не может быть.
Надеюсь, что Роман Борисович наведет порядок. По крайней мере, мне бы очень этого хотелось.
– Сейчас рано говорить о том, что видна положительная динамика?
– Я думаю, пока рано об этом говорить. Время покажет, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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