Вайсфельд об уходе Блэкера из «Авангарда»: «Непонятная история. Чем руководствовались в клубе, когда его подписывали, что произошло – не знаю. С Козловым понятнее – смена руководства»
В понедельник стало известно, что омский клуб расторг контракт с 34-летний защитником спустя 1,5 месяца после подписания. Блэкер вернулся в «Автомобилист», заключив соглашение на два года.
«Начнем с того, что я не знаю причин. Это известно тем, кто находится внутри клуба. Мне кажется, что с [Вячеславом] Козловым ситуация самая понятная: было одно руководство [в «Сочи»], которое наняло тренера, затем пришло другое руководство, у которых иная точка зрения. Ничего хорошего в этом, конечно, нет, но расторжение хоть как-то можно объяснить.
С Блэкером мне история непонятна. Не знаю, чем руководствовались в клубе, когда его подписывали, что там у них произошло», – сказал бывший генеральный менеджер КХЛ Леонид Вайсфельд.
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