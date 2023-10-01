«Салават» подпишет защитника Мелоша. Ему предлагают 35 млн рублей за сезон
«Салават Юлаев» подпишет Николаса Мелоша.
26-летний защитник и уфимский клуб подпишут контракт до конца сезона. По информации «Матч ТВ», «Салават» предлагает игроку 35 миллионов рублей.
В сезоне-2022/23 Мелош играл в АХЛ за «Калгари Рэнглерс». В регулярном чемпионате он провел 64 матча и набрал 21 (4+17) очко при показателе полезности «+18».
Ранее канадец играл в НХЛ за «Сан-Хосе». В его активе 57 игр в лиге и 8 (2+6) баллов.
всё межсезонье баширов и ко заливали нам что состав укомплектован и тд, в итоге по ходу сезона подписывают легов которые долго едут и когда еще адаптируются. профессионалы, чо. на это межсезонье было, несколько месяцев