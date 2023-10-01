«Салават» подпишет защитника Мелоша. Ему предлагают 35 млн рублей за сезон

Теги Салават Юлаев возможные переходы АХЛ КХЛ Николас Мелош Матч ТВ деньги Калгари Рэнглерс Хоккей

«Салават Юлаев» подпишет Николаса Мелоша.

26-летний защитник и уфимский клуб подпишут контракт до конца сезона. По информации «Матч ТВ», «Салават» предлагает игроку 35 миллионов рублей. 

В сезоне-2022/23 Мелош играл в АХЛ за «Калгари Рэнглерс». В регулярном чемпионате он провел 64 матча и набрал 21 (4+17) очко при показателе полезности «+18».

Ранее канадец играл в НХЛ за «Сан-Хосе». В его активе 57 игр в лиге и 8 (2+6) баллов.

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1 комментарий

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Radik_2.0
а может и не подпишут.
всё межсезонье баширов и ко заливали нам что состав укомплектован и тд, в итоге по ходу сезона подписывают легов которые долго едут и когда еще адаптируются. профессионалы, чо. на это межсезонье было, несколько месяцев
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