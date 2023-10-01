«Салават» подпишет защитника Мелоша. Ему предлагают 35 млн рублей за сезон

«Салават Юлаев» подпишет Николаса Мелоша.

26-летний защитник и уфимский клуб подпишут контракт до конца сезона. По информации « », « » предлагает игроку 35 миллионов рублей.

В сезоне-2022/23 Мелош играл в за « ». В регулярном чемпионате он провел 64 матча и набрал 21 (4+17) очко при показателе полезности «+18».

Ранее канадец играл в НХЛ за «Сан-Хосе». В его активе 57 игр в лиге и 8 (2+6) баллов.