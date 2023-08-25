«Коламбус» пригласил на просмотр вратаря Делла и защитника Мелоша
«Коламбус» пригласил на просмотр вратаря Аарона Делла и защитника Николаса Мелоша.
Оба игрока приедут в тренировочный лагерь «Блю Джекетс» осенью.
34-летний Делл в минувшем сезоне провел только 4 матча в НХЛ за «Сан-Хосе». Большую часть сезона провел в АХЛ, где сыграл 38 матчей за «Барракуду». Всего у него 130 игр в лиге, со статистикой можно ознакомиться здесь.
26-летний Мелош отыграл сезон за «Калгари Рэнглерс» в АХЛ – 64 игры в регулярке, 21 (4+17) очко, полезность «+18» и 66 минут штрафа. В сезоне-2021/22 Николас сыграл 59 матчей в НХЛ за «Сан-Хосе».
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