«Коламбус» пригласил на просмотр вратаря Делла и защитника Мелоша

«Коламбус» пригласил на просмотр вратаря Аарона Делла и защитника Николаса Мелоша.

Оба игрока приедут в тренировочный лагерь «Блю Джекетс» осенью.

34-летний Делл в минувшем сезоне провел только 4 матча в НХЛ за « ». Большую часть сезона провел в АХЛ, где сыграл 38 матчей за « ». Всего у него 130 игр в лиге, со статистикой можно ознакомиться здесь.

26-летний Мелош отыграл сезон за «Калгари Рэнглерс» в – 64 игры в регулярке, 21 (4+17) очко, полезность «+18» и 66 минут штрафа. В сезоне-2021/22 Николас сыграл 59 матчей в за «Сан-Хосе».