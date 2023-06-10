Шевченко про Дер-Аргучинцева и «Торпедо»: «Семен хочет североамериканскую надбавку. В клубе обещают поднять сумму до 35 млн осенью, если все пойдет нормально»

Алексей Шевченко высказался о возможном переходе Семена Дер-Аргучинцева в «Торпедо».

Ранее появилась информация о том, что Дер-Аргучинцев хочет получать 45 млн рублей, «Торпедо» предлагает 25 млн.

«Права на игрока принадлежат «Торпедо». В клубе ждут Семена, все хотят праворукого центра, но есть бюджет и определенные правила. можно понять. В этом году он выделил 38 миллионов Алексею Кручинину, и пока ни один хоккеист в клубе не получает больше 30 миллионов. У Николая Коваленко – 27, у Сергея Гончарука – 25, а они ярко проявили себя в прошлом чемпионате.

За плечами Семена 21 матч в Нижнем Новгороде со статистикой 6 (2+4) очков, но ему тогда было 20 лет, и он был совершенно другим. «Торпедо» предлагает 25 миллионов, но в клубе обещают, что если все пойдет нормально, то уже осенью сумму поднимут до 35.

Нарушать баланс зарплат в клубе не хотят. Но есть несколько «но» в позиции нижегородцев. Например, в прошлом году клуб платил 40 миллионов Кенни Агостино, а он провалил чемпионат. Плюс Семен хочет получить североамериканскую надбавку. Она лично мне кажется странной, но хоккеисты, возвращающиеся из-за океана, претендуют на чуть лучшие условия. И получают их.

Кроме того, рынок изменился. В Нижнем Новгородке – молодцы, успели до начала сезона продлить контракты с лидерами, но обратите внимание на другие клубы. Валентин Пьянов получил от «Авангарда» 45 миллионов, хотя в прошлом сезоне он отличился всего 11 раз в 73 матчах. Почти 30 миллионов у Кирилла Рассказова в «Витязе», Алексей Бывальцев переехал в «Автомобилист» за 55 миллионов, а Алексу Бродхерсту вообще дали 70 в «Амуре».

Цены на российских игроков выросли, и Семен это прекрасно понимает. Но в « » и слышать ничего не хотят», – написал журналист «Спорт-Экспресса».

В нынешнем сезоне Дер-Аргучинцев провел один матч в за «Торонто». В составе «Торонто Марлис» в нападающий отметился 40 (12+28) баллами в 50 матчах регулярного чемпионата.