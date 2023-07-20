Агент Стремвалля: «Мы не говорим о КХЛ. Основное внимание сосредоточено на Северной Америке»

Теги Салават Юлаев Локомотив возможные переходы чемпионат Швейцарии чемпионат Швеции АХЛ КХЛ Чикаго Вулвс SHL Мальте Стремвалль Хоккей

Агент Мальте Стремвалля опроверг слухи о возможном переходе игрока в «Салават».

– Позиция нашего агентства (KMJ Sports) – не вести переговоры с клубами КХЛ. Мы вообще не ведем переговоров с российскими клубами в отношении кого-либо из наших клиентов.

– Значит, информация неверна?

– Нет, насколько мне известно.

– Но ты все еще агент Мальте?

– Да.

– Что он сам говорит?

– Мы вообще не говорим о КХЛ. Наше основное внимание сосредоточено на Северной Америке, но игры могут проводиться и в Европе, и тогда речь идет о Швейцарии или SHL. Мы ведем переговоры с рядом клубов, – приводит слова Йоакима Перссона Aftonbladet.

Ранее сообщалось, что Стремвалль перейдет в «Локомотив». Прошлый сезон он провел в «Чикаго Вулвс». В рамках АХЛ форвард сыграл 68 матчей и набрал 51 (18+33) очко.

Швед уже играл в КХЛ за «Сочи», СКА и минское «Динамо».

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Абдуллин
Когда захотел посмотреть на хайлайты Бирюкова с Тимкиным и случайно ткнул подписаться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ачиваков Марат
Очередная 🦆.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий