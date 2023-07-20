Агент Стремвалля: «Мы не говорим о КХЛ. Основное внимание сосредоточено на Северной Америке»

Агент Мальте Стремвалля опроверг слухи о возможном переходе игрока в «Салават».

– Позиция нашего агентства (KMJ Sports) – не вести переговоры с клубами . Мы вообще не ведем переговоров с российскими клубами в отношении кого-либо из наших клиентов.

– Значит, информация неверна?

– Нет, насколько мне известно.

– Но ты все еще агент ?

– Да.

– Что он сам говорит?

– Мы вообще не говорим о КХЛ. Наше основное внимание сосредоточено на Северной Америке, но игры могут проводиться и в Европе, и тогда речь идет о Швейцарии или . Мы ведем переговоры с рядом клубов, – приводит слова Йоакима Перссона Aftonbladet.

Ранее сообщалось, что Стремвалль перейдет в « ». Прошлый сезон он провел в «Чикаго Вулвс». В рамках форвард сыграл 68 матчей и набрал 51 (18+33) очко.

Швед уже играл в КХЛ за «Сочи», СКА и минское «Динамо».