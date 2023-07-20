Агент Стремвалля: «Мы не говорим о КХЛ. Основное внимание сосредоточено на Северной Америке»
Агент Мальте Стремвалля опроверг слухи о возможном переходе игрока в «Салават».
– Позиция нашего агентства (KMJ Sports) – не вести переговоры с клубами КХЛ. Мы вообще не ведем переговоров с российскими клубами в отношении кого-либо из наших клиентов.
– Значит, информация неверна?
– Нет, насколько мне известно.
– Но ты все еще агент Мальте?
– Да.
– Что он сам говорит?
– Мы вообще не говорим о КХЛ. Наше основное внимание сосредоточено на Северной Америке, но игры могут проводиться и в Европе, и тогда речь идет о Швейцарии или SHL. Мы ведем переговоры с рядом клубов, – приводит слова Йоакима Перссона Aftonbladet.
Ранее сообщалось, что Стремвалль перейдет в «Локомотив». Прошлый сезон он провел в «Чикаго Вулвс». В рамках АХЛ форвард сыграл 68 матчей и набрал 51 (18+33) очко.
Швед уже играл в КХЛ за «Сочи», СКА и минское «Динамо».
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