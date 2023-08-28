Морозов о натурализации легионеров: «Мы не видим проблемы. Когда Россию вернут на международные соревнования, у тренеров будет больше выбор»

Президент КХЛ Алексей Морозов поддерживает натурализацию легионеров.

Паспорт РФ уже получил американский защитник московского « » , также на гражданство претендуют канадский защитник « » и канадский нападающий СКА Брендан Лайпсик.

– Есть ли ограничение на количество натурализованных игроков?

– Нет ограничений. Это воля каждого человека – принять то или иное гражданство. Если определенные игроки хотят это делать, то они это делают.

Когда нашу сборную вернут на международные соревнования, у тренеров будет больше выбор. Мы не видим проблемы в натурализации игроков, – сказал .