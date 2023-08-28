Морозов о натурализации легионеров: «Мы не видим проблемы. Когда Россию вернут на международные соревнования, у тренеров будет больше выбор»
Президент КХЛ Алексей Морозов поддерживает натурализацию легионеров.
Паспорт РФ уже получил американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл, также на гражданство претендуют канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли и канадский нападающий СКА Брендан Лайпсик.
– Есть ли ограничение на количество натурализованных игроков?
– Нет ограничений. Это воля каждого человека – принять то или иное гражданство. Если определенные игроки хотят это делать, то они это делают.
Когда нашу сборную вернут на международные соревнования, у тренеров будет больше выбор. Мы не видим проблемы в натурализации игроков, – сказал Морозов.
Комментарии