Морозов о натурализации легионеров: «Мы не видим проблемы. Когда Россию вернут на международные соревнования, у тренеров будет больше выбор»

Теги СКА Амур Сборная России по хоккею Алексей Морозов КХЛ Динамо лимит на легионеров Брендан Лайпсик натурализация Матч ТВ Бреннан Менелл Кэмерон Ли Хоккей

Президент КХЛ Алексей Морозов поддерживает натурализацию легионеров.

Паспорт РФ уже получил американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл, также на гражданство претендуют канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли и канадский нападающий СКА Брендан Лайпсик.

– Есть ли ограничение на количество натурализованных игроков?

– Нет ограничений. Это воля каждого человека – принять то или иное гражданство. Если определенные игроки хотят это делать, то они это делают.

Когда нашу сборную вернут на международные соревнования, у тренеров будет больше выбор. Мы не видим проблемы в натурализации игроков, – сказал Морозов.

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