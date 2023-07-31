Канадский защитник «Амура» Ли: «Намерен получить российское гражданство в ближайшее время. Мне нравится в России»

Канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли заявил, что хочет получить российское гражданство.

— Менелл уже получил российское гражданство, скоро его наверняка получит Лайпсик. У тебя не было такой идеи?

— Есть. Я намерен получить российское гражданство в самое ближайшее время. Уже обсудил вместе со своим агентом и клубом дальнейшие шаги, как именно ускорить процесс. Можно сказать, задался целью сделать это как можно скорее.

— Мощно. Это твое личное решение, или тебя попросил « », чтобы в будущем снизить нагрузку лимита?

— Вообще это наше общее решение, но инициатива исходила от меня. Мне нравится в России, нравится в Хабаровске, меня полностью устраивают условия, которые созданы в «Амуре» для хоккеистов, поэтому я бы хотел стать частью страны. Ну и частью своего клуба, разумеется.

— Спрашивал совета у , который уже получил гражданство?

— Да, я говорил с ним недавно, мы дружим несколько лет. Он рассказал все детали этого процесса. Не думаю, что у меня должны быть какие‑то проблемы.

— Обсуждал ли ты с семьей? Они не против?

— Естественно, обсуждал. Мои родители всегда и во всем поддерживают меня и доверяют моим решениям, так что они не были против, — сказал Ли.