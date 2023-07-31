Защитник «Амура» Ли: «Мне нравится русская музыка, но пока я не настолько хорошо играю на гитаре, чтобы пробовать что-то на другом языке»

Кэмерон Ли признался, что еще не может играть русские песни на гитаре.

– Как-то ты рассказывал, что периодически бренчишь на гитаре в свободное время. Не пробовал играть «Кино», «Любэ», нет?

– Пока нет (улыбается), слишком сложно. Но, знаешь, мне нравится русская музыка. Парни постоянно включают что-то в раздевалке, чаще всего это делает Витя Балдаев, а я потом нахожу песню в Shazam.

Но пока я не настолько хорошо играю, чтобы пробовать еще и что-то на другом языке, – сказал защитник «Амура».

Канадский защитник «Амура» Ли: «Намерен получить российское гражданство в ближайшее время. Мне нравится в России»