Губернатор Дегтярев о паспорте РФ для Ли: «Видим в нем живой интерес к стране, Хабаровскому краю. Он прикипел к нам. Процесс идет, ходатайство я подписал»

Губернатор Хабаровского края высказался о натурализации защитника Кэмерона Ли.

– Вы помогаете с гражданством. Есть какой-то ответ по вашей линии?

– Процесс идет. Есть установленный законом срок по получению гражданства иностранными гражданами, и он еще не прошел.

Ходатайство я подписал, мне было приятно это сделать. Как я говорил не раз, мы видим в нем живой интерес к нашей стране, к Хабаровскому краю. Это спортсмен, который прикипел к нам.

Поверьте, если бы ему не нравился наш регион, наша страна, наши люди, он никогда в жизни на такой шаг не пошел бы, – сказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, являющийся председателем попечительского совета «Амура».

Канадский защитник «Амура» Ли: «Намерен получить российское гражданство в ближайшее время. Мне нравится в России»