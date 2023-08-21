Федоров о паспортах РФ для легионеров: «Иностранцы просто хотят быть защищенными. Россия станет их второй родиной, может»

Сергей Федоров высказался о получении легионерами КХЛ российских паспортов.

Ранее о желании получить паспорт РФ заявили форвард СКА Брендан Лайпсик и защитник « » Кэмерон Ли. Защитник московского « » уже получил российское гражданство.

– Иностранные хоккеисты начали массово подавать документы на российское гражданство. Вас удивляет этот тренд?

– Нельзя не учитывать множество факторов. Но я считаю, что приезжающие к нам иностранцы просто хотят быть защищенными. В простом человеческом смысле этого слова. Гражданство дает такую защиту.

Может быть, Россия станет их второй родиной. Ясно, что они любят свою первую родину, но они хотят быть полноправными гражданами нашей страны. Я понимаю это так. Все остальное – лирика.

– Легионеры в ЦСКА не подают на российский паспорт?

– Если можно, тут без комментариев, – сказал тренер ЦСКА.