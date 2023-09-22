Овечкин о Кузнецове: «Уверен, он еще проявит себя. Он был травмирован. Когда ты не можешь играть на 100%, это тяжело»
Александр Овечкин поделился ожиданиями от игры Евгения Кузнецова в новом сезоне.
В минувшем сезоне Кузнецов набрал 55 (12+43) очков в 81 матче.
«Я уверен, что он еще проявит себя по сравнению с прошлым годом, потому что он тоже был травмирован.
Когда у тебя травма и ты не можешь играть на 100%, это тяжело», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Овечкин о подготовке к сезону: «Я делал некоторые вещи по-другому. Мне нужно было восстановить свое тело после того, что было в прошлом году»
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