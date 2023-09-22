Овечкин о Кузнецове: «Уверен, он еще проявит себя. Он был травмирован. Когда ты не можешь играть на 100%, это тяжело»

Александр Овечкин поделился ожиданиями от игры Евгения Кузнецова в новом сезоне.

В минувшем сезоне набрал 55 (12+43) очков в 81 матче.

«Я уверен, что он еще проявит себя по сравнению с прошлым годом, потому что он тоже был травмирован.

Когда у тебя травма и ты не можешь играть на 100%, это тяжело», – сказал капитан « » .

Овечкин о подготовке к сезону: «Я делал некоторые вещи по-другому. Мне нужно было восстановить свое тело после того, что было в прошлом году»