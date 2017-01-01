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    Sports.ru
    Евгений Кузнецов
    Все члены команды

    Евгений Кузнецов

    Evgeny Kuznetsov
    Игры
    3
    Гол+пас
    0+8
    +/−
    6
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 19 мая 1992 | 25 лет
    Гражданство Россия
    Клуб  Вашингтон|Нападающий
    Рост и вес 190|85
    Сезон Команда Турнир М Г П О +/- ШВ МИН
    2017/2018
     Вашингтон
    		 НХЛ 3 0 8 8 6 2 18:23
    2016/2017
     Вашингтон
    		 НХЛ 82 19 40 59 18 46 16:56
    2015/2016
     Вашингтон
    		 НХЛ 82 20 57 77 27 32 17:24
    2014/2015
     Вашингтон
    		 НХЛ 80 10 27 37 10 24 13:27
    2013/2014
     Вашингтон
    		 НХЛ 17 3 6 9 -2 6 13:28
    2013/2014
     Трактор
    		 КХЛ 31 8 13 21 -10 12 19:02
    2012/2013
     Трактор
    		 КХЛ 51 19 25 44 -1 42 20:38
    2011/2012
     Трактор
    		 КХЛ 49 19 21 40 5 30 18:59
    2010/2011
     Трактор
    		 КХЛ 44 17 15 32 9 30 14:08
    2009/2010
     Трактор
    		 КХЛ 34 2 6 8 -6 10 11:13
    Показатели за всю карьеру 473 117 218 335 56 234 16:23
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    11 октября|Sports.ru

    09:48 Подпишись на русского хоккеиста, с которым Овечкин разрывает НХЛ|0

    10 октября 07:52|Блог Russian Legion

    Дубль Тарасенко и Якупова, 2 очка Куликова,Кучерова,Зайцева и др. 10.10

    Рейтинг +16
    1 комментарий Подписаться на блог
    10 октября 06:59|Блог Полюса Хоккея

    С кем Овечкин и Кузнецов разрывают НХЛ

    Говорят между собой на смеси трех языков.

    Рейтинг +296
    38 комментариев Подписаться на блог
    9 октября|Sports.ru

    18:45 Генменеджер «Вашингтона»: «Кузнецов был бы первым центрфорвардом в половине команд НХЛ»|38

    8 октября 13:10|Блог Айс-ТВ

    Овечкин забил 7 голов в двух первых матчах. Такого не было 100 лет

    Шесть шайб в двух матчах.

    Рейтинг +390
    232 комментария Подписаться на блог
    8 октября 10:55|Блог Russian revolution

    Лучший день наших в НХЛ. Как это было

    Спойлер: Овечкин забил 7 раз за 3 периода. Такого не было 100 лет.

    Рейтинг +31
    2 комментария Подписаться на блог

    Ты помнишь, как все начиналось?

    Задолго до того, как набрать семь очков в двух стартовых встречах регулярного чемпионата НХЛ

    Рейтинг +30
    6 комментариев Подписаться на блог
    8 октября|Sports.ru

    07:30 НХЛ. Овечкин оформил покер с передач Кузнецова|140

    7 октября|Sports.ru

    16:29 Якуб Врана: «Иногда Кузнецов говорит со мной по-русски. Если я не понимаю, отвечаю на чешском»|21

    6 октября 19:42|Блог Russian revolution

    Варламов снова тащит, Овечкин делает хет-трик. Как начали наши парни в НХЛ

    Блог Russian Revolution возвращается на ваши девайсы!

    Рейтинг +51
    5 комментариев Подписаться на блог
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