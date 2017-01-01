|Родился
|19 мая 1992 | 25 лет
|Гражданство
|Россия
|Клуб
|Вашингтон|Нападающий
|Рост и вес
|190|85
|Сезон
|Команда
|Турнир
|М
|Г
|П
|О
|+/-
|ШВ
|МИН
|НХЛ
|3
|0
|8
|8
|6
|2
|18:23
|НХЛ
|82
|19
|40
|59
|18
|46
|16:56
|НХЛ
|82
|20
|57
|77
|27
|32
|17:24
|НХЛ
|80
|10
|27
|37
|10
|24
|13:27
|НХЛ
|17
|3
|6
|9
|-2
|6
|13:28
|КХЛ
|31
|8
|13
|21
|-10
|12
|19:02
|КХЛ
|51
|19
|25
|44
|-1
|42
|20:38
|КХЛ
|49
|19
|21
|40
|5
|30
|18:59
|КХЛ
|44
|17
|15
|32
|9
|30
|14:08
|КХЛ
|34
|2
|6
|8
|-6
|10
|11:13
|Показатели за всю карьеру
|473
|117
|218
|335
|56
|234
|16:23
09:48 Подпишись на русского хоккеиста, с которым Овечкин разрывает НХЛ|0
Говорят между собой на смеси трех языков.
18:45 Генменеджер «Вашингтона»: «Кузнецов был бы первым центрфорвардом в половине команд НХЛ»|38
Шесть шайб в двух матчах.
Спойлер: Овечкин забил 7 раз за 3 периода. Такого не было 100 лет.
Задолго до того, как набрать семь очков в двух стартовых встречах регулярного чемпионата НХЛ
16:29 Якуб Врана: «Иногда Кузнецов говорит со мной по-русски. Если я не понимаю, отвечаю на чешском»|21
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|Брэйден Холтби
|Вр
|Витек Ванечек
|Вр
|Феникс Копли
|Вр
|Филип Грубауэр
|Вр
|Аарон Несс
|Защ
|Брукс Орпик
|Защ
|Джон Карлсон
|Защ
|Дмитрий Орлов
|Защ
|Йонас Зигентхалер
|Защ
|Кристиан Юос
|Защ
|Мэдисон Боуи
|Защ
|Мэтт Нисканен
|Защ
|Тэйлор Чорни
|Защ
|Александр Овечкин
|Нап
|Алекс Чейссон
|Нап
|Андре Бураковски
|Нап
|Бретт Коннолли
|Нап
|Деванте Смит-Пелли
|Нап
|Джей Бигл
|Нап
|Евгений Кузнецов
|Нап
|Зак Силл
|Нап
|Лайам О’Брайэн
|Нап
|Ларс Никлас Бэкстрем
|Нап
|Ларс Эллер
|Нап
|Натан Уолкер
|Нап
|Тайлер Граовац
|Нап
|Ти Джей Оши
|Нап
|Томас Уилсон
|Нап
|Чендлер Стивенсон
|Нап
|Энтони Пелусо
|Нап
|Якуб Врана
|Нап
|Андрей Василевский
|Вр
|Игорь Шестеркин
|Вр
|Илья Сорокин
|Вр
|Алексей Береглазов
|Защ
|Андрей Миронов
|Защ
|Антон Белов
|Защ
|Артем Зуб
|Защ
|Богдан Киселевич
|Защ
|Виктор Антипин
|Защ
|Владислав Гавриков
|Защ
|Дмитрий Орлов
|Защ
|Иван Проворов
|Защ
|Михаил Науменков
|Защ
|Александр Барабанов
|Нап
|Андрей Светлаков
|Нап
|Артемий Панарин
|Нап
|Вадим Шипачев
|Нап
|Валерий Ничушкин
|Нап
|Владимир Ткачев
|Нап
|Владислав Наместников
|Нап
|Евгений Дадонов
|Нап
|Евгений Кузнецов
|Нап
|Иван Телегин
|Нап
|Кирилл Капризов
|Нап
|Никита Гусев
|Нап
|Никита Кучеров
|Нап
|Роман Любимов
|Нап
|Сергей Андронов
|Нап
|Сергей Мозякин
|Нап
|Сергей Плотников
|Нап
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