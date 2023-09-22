Кузнецов о запросе на обмен из «Вашингтона»: «Слухи из ниоткуда не возьмутся. Пообщались с генеральным: давайте попробуем изменить ситуацию, чтобы не было ощущения, что я лишний»

Теги возможные переходы Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Брайан Маклеллан Хоккей

Евгений Кузнецов высказался о возможном обмене из «Вашингтона».

– Откуда все эти слухи ползут, что ты обмен просишь?

– Да нет, как такового, чтобы прямо пришел и сказал: «Меняйте меня»... Это все со временем идет, как снежный ком, туда-сюда копится. Слухи же просто так из ниоткуда не возьмутся. Это уже два года все идет.

Вроде посидели с генеральным, пообщались, как после сезона положено: приходишь, час сидишь, разговариваешь.

Мы с ним час разговаривали: давайте попробуем изменить ситуацию к лучшему, чтобы и вам лучше было, и мне лучше было. Чтобы не было такого ощущения, что я лишний в команде. Вроде: «Мы бы выиграли, если бы ты играл лучше». Чтобы вот такого не было.

– Появилось такое ощущение?

– Вот такой разговор был у нас. И это все складывается, – сказал форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов.

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