Евгений Кузнецов: «Я не из тех, кто получает большую зарплату и каждый день радуется жизни. Корю себя после плохой тренировки или игры»

Евгений Кузнецов надеется, что в новом сезоне сыграет лучше, чем в прошлом.

« » пропустил плей-офф впервые с 2014 года. Россиянин набрал 55 (12+43) очков в 81 матче регулярного чемпионата при полезности «минус 26».

«Я не из тех, кто получает большую зарплату и каждый день радуется жизни. Всегда корю себя, когда возвращаюсь домой после плохой тренировки или игры.

Я не рад этому. Каждый раз, когда я утром иду в раздевалку, зная, что выступаю не так, как ожидают ребята, я чувствую себя плохо.

Морально я сейчас нахожусь в хорошем состоянии. Буду стараться помочь команде добиться успеха. Надеюсь, что буду действовать эффективнее, чем в прошлом сезоне», – сказал .

Контракт нападающего с кэпхитом 7,8 миллиона долларов будет действовать еще 2 сезона.