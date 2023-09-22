Евгений Кузнецов: «Я не из тех, кто получает большую зарплату и каждый день радуется жизни. Корю себя после плохой тренировки или игры»

Теги Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов деньги Хоккей

Евгений Кузнецов надеется, что в новом сезоне сыграет лучше, чем в прошлом.

«Вашингтон» пропустил плей-офф впервые с 2014 года. Россиянин набрал 55 (12+43) очков в 81 матче регулярного чемпионата при полезности «минус 26». 

«Я не из тех, кто получает большую зарплату и каждый день радуется жизни. Всегда корю себя, когда возвращаюсь домой после плохой тренировки или игры.

Я не рад этому. Каждый раз, когда я утром иду в раздевалку, зная, что выступаю не так, как ожидают ребята, я чувствую себя плохо.

Морально я сейчас нахожусь в хорошем состоянии. Буду стараться помочь команде добиться успеха. Надеюсь, что буду действовать эффективнее, чем в прошлом сезоне», – сказал Кузнецов

Контракт нападающего с кэпхитом 7,8 миллиона долларов будет действовать еще 2 сезона. 

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3 комментария

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Евгений Исаев
Самокритика (не путать с самобичеванием) - хорошая и нужная черта внутреннего мира для каждого человека. Это стимул к саморазвитию и совершенствованию.
А во всем остальном... Кузнецов совсем не похож на рыцаря печального образа))) Опять стебётся Жентос)))
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BomBerman
Евгений, сил и энергии, для достижения всех поставленных целей. Успехов!
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