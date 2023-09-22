Овечкин о подготовке к сезону: «Я делал некоторые вещи по-другому. Мне нужно было восстановить свое тело после того, что было в прошлом году»

Теги травмы Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин рассказал, что изменил свои тренировки в межсезонье.

В минувшем сезоне «Вашингтон» не попал в плей-офф НХЛ впервые с 2014 года. Нападающий набрал 75 (42+33) очков в 73 играх. Он пропустил 9 матчей из-за травм.

«Что касается тренировок, я делал некоторые вещи по-другому, но самым важным было то, что мне нужно было восстановить свое тело после того, что было в прошлом году.

Конечно, когда у тебя много травм, и ребята вернулись после травм, есть почти четыре месяца, чтобы подготовиться. Нужно подготовить свое тело к сезону и к тренировочному лагерю.

В начале года нужно быть острее, потому что те очки, которые мы потеряли в начале прошлого сезона, дорого нам обошлись. Оставалось 20 игр, а мы пытались догнать парней, команды, которые опережали нас», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

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2 комментария

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Сергей Жарковский
Удачного сезона Александр и добавить побольше шайб для Трона!👍
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KOT_B_yHTAX
Самое главное чтобы Дух Времени трудился изо дня в день) ну вы понимаете)
+1
0
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