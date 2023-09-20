Кузнецов об Олимпиаде-2026: «Скажут играть – поедем. Нет – значит, поедем обыгрывать белорусов»

Теги Сборная России по хоккею Вашингтон НХЛ Сборная Беларуси по хоккею Евгений Кузнецов олимпийский хоккейный турнир Матч ТВ Хоккей

Евгений Кузнецов высказался касательно игры за сборную России.

В августе 2019 года нападающий сборной России был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин. Срок дисквалификации Кузнецова истек 12 июня.

– У вас истекла дисквалификация в составе сборной России…

– Сборной нет только.

– Но есть же вера, что сборная вернется?

– Посмотрим, тут от меня ничего не зависит.

– Олимпиада-2026 не за горами.

– Скажут играть – поедем. Нет – значит, поедем обыгрывать белорусов.

– Ну, неплохая тренировка в мае. Ваше мнение?

– Я даже не видел эти игры, если честно, – сказал форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов.

Напомним, в рамках майского турне «Россия 25» под руководством тренера Романа Ротенберга провела 8 матчей против сборной Беларуси, одержав 6 побед и потерпев 2 поражения.

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4 комментария

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Ебздрогыч
Кузнецов не следил за триумфальной, легендарной СУПЕРСЕРИЕЙ с белорусами под руководством великого тренера, о которой спустя десятилетия будут рассказывать внукам? Ну и дела...
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Lari
Системный рассказывал про колоссальный интерес к турне, а Кузнецов и не смотрел системный хоккей, битву двух титанов хоккея.
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Maxim Shumov
Даже Йозе со своими системными методиками испытывал проблемы с Белорусами. Надо еще работать
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rabbitd12345
Никто не видел. Но "смотрели" 30 миллионов.
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