Евгений Кузнецов высказался касательно игры за сборную России.

В августе 2019 года нападающий сборной России был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин. Срок дисквалификации Кузнецова истек 12 июня.

– У вас истекла дисквалификация в составе сборной России…

– Сборной нет только.

– Но есть же вера, что сборная вернется?

– Посмотрим, тут от меня ничего не зависит.

– Олимпиада-2026 не за горами.

– Скажут играть – поедем. Нет – значит, поедем обыгрывать белорусов.

– Ну, неплохая тренировка в мае. Ваше мнение?

– Я даже не видел эти игры, если честно, – сказал форвард « » .

Напомним, в рамках майского турне «Россия 25» под руководством тренера Романа Ротенберга провела 8 матчей против сборной , одержав 6 побед и потерпев 2 поражения.