Кузнецов об Олимпиаде-2026: «Скажут играть – поедем. Нет – значит, поедем обыгрывать белорусов»
Евгений Кузнецов высказался касательно игры за сборную России.
В августе 2019 года нападающий сборной России был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин. Срок дисквалификации Кузнецова истек 12 июня.
– У вас истекла дисквалификация в составе сборной России…
– Сборной нет только.
– Но есть же вера, что сборная вернется?
– Посмотрим, тут от меня ничего не зависит.
– Олимпиада-2026 не за горами.
– Скажут играть – поедем. Нет – значит, поедем обыгрывать белорусов.
– Ну, неплохая тренировка в мае. Ваше мнение?
– Я даже не видел эти игры, если честно, – сказал форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов.
Напомним, в рамках майского турне «Россия 25» под руководством тренера Романа Ротенберга провела 8 матчей против сборной Беларуси, одержав 6 побед и потерпев 2 поражения.
4 комментария