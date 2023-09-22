Хоккеист «Торпедо» Атанасов о футболе: «По-своему интересный и очень умный спорт. Не хочу никого обижать из футболистов»

Хоккеист «Торпедо» Василий Атанасов назвал футбол очень умным видом спорта.

– Андрей Назаров недавно сказал, что футболистов когда где-то бьют, они сразу падают.

С другой стороны, знаем, что футбол – это часть разминки хоккеиста. Как ты относишься к высказываниям, что хоккей более мужской, более силовой?

– Не хочу никого обижать из футболистов. И считаю, что футбол – это тоже по-своему интересный и очень умный спорт, где очень многое решают тактика, индивидуальные действия игроков.

И я думаю, что это тоже довольно-таки интересный вид спорта, – сказал форвард нижегородского клуба.

Назаров о драках: «В футболе коснешься пальцем – падает замертво, валяется. В хоккей играют настоящие мужики. Если игра не идет, хорошая мужская драка не помешает»

Ларионов о российском футболе: «Лучше посмотрю «Ливерпуль» и «МЮ». Тратить два часа на то, что мне неинтересно… Приедет в Нижний «Арсенал», но не тульский – с удовольствием схожу»

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