Хоккеист «Торпедо» Атанасов о футболе: «По-своему интересный и очень умный спорт. Не хочу никого обижать из футболистов»
Хоккеист «Торпедо» Василий Атанасов назвал футбол очень умным видом спорта.
– Андрей Назаров недавно сказал, что футболистов когда где-то бьют, они сразу падают.
С другой стороны, знаем, что футбол – это часть разминки хоккеиста. Как ты относишься к высказываниям, что хоккей более мужской, более силовой?
– Не хочу никого обижать из футболистов. И считаю, что футбол – это тоже по-своему интересный и очень умный спорт, где очень многое решают тактика, индивидуальные действия игроков.
И я думаю, что это тоже довольно-таки интересный вид спорта, – сказал форвард нижегородского клуба.
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