Василий Атанасов: «Торпедо» идет за Кубком Гагарина. У нас есть команда, способная достичь цели»

Теги Ак Барс Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Василий Атанасов Хоккей

Василий Атанасов заявил, что «Торпедо» хочет выиграть Кубок Гагарина.

Команда после пяти побед впервые проиграла в сезоне, уступив «Ак Барсу» (3:4).

– После яркого старта к тебе повышенное внимание. Это давит?

– Нет, это только придает дополнительную мотивацию.

Если людям нравится моя игра, значит, я на правильном пути. Значит, мы все на правильном пути, играя в тот хоккей, который приносит зрелище.

– Чем «Ак Барс» отличается от остальных команд?

– Хорошая, опытная команда с именитыми игроками.

Для нас большой опыт сыграть против такой команды. Хорошая игра была, кость в кость. Не сказал бы, что мы были слабее.

– Победа в МХЛ помогла изменить характер? Если раньше «Торпедо» приезжало лишь бы унести ноги, то [с «Ак Барсом»] выходило выигрывать.

– Конечно, так закаляется дух победителя. Теперь идем за другими кубками. Сейчас в молодежке я уже не могу играть, мы идем за Кубком Гагарина.

– Это реально?

– Конечно.

Мы все друг в друга верим и прекрасно понимаем, что у нас есть команда, способная достичь этой цели,- сказал нападающий «Торпедо» Василий Атанасов.

10 комментариев

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JENNINGS
Верим, что рано или поздно Кубок Гагарина обязательно приедет в Нижний! «Торпедо» будем чемпионом, мы все это ждём!🙏💪
+15
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+13
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Матроскин52
Вася - максималист! Кубок Гагарина на проспект Гагарина! Даже мечтать об этом здорово!
+7
-2
+5
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Rudenzik
Это вполне реально, если не начнут игроков раздавать
+2
-1
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Алексей Алексей
Вася мечтатель.
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Lari
Ну какой Кубок, первый раунд и всё, сказочке конец.
+5
-4
+1
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Ноябрьский Набат
Ответ Матроскин52
Вася - максималист! Кубок Гагарина на проспект Гагарина! Даже мечтать об этом здорово!
Красавец Зёма🖐️
Просто + закончились, с комментированием матча с Сибирью.
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Bestcapper
Победы конечно окрыляют и эйфория продолжается, но настанет серия поражений, СКА наберет свои кондиции и опять первый раунд, максимум второй и опять ждем другого сезона...

Я болельщик другой команды, но мне приятно наблюдать за Торпедо и очень желаю, чтобы в этом сезоне любые гранды Запада вам были не по чем... Игорь Ларионов думаю учтет ошибки прошлого сезона, а так удачи Торпедо и конечно поражения только против Салавата Юлаева)))) всем добра!!!!
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Розе Ротенбергино
Не-не-не, парни, вот это лишнее. Просто играйте в свой хоккей.
+1
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Рубикон
Успокойся юнец
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