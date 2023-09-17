Василий Атанасов: «Торпедо» идет за Кубком Гагарина. У нас есть команда, способная достичь цели»

Василий Атанасов заявил, что «Торпедо» хочет выиграть Кубок Гагарина.

Команда после пяти побед впервые проиграла в сезоне, уступив « » (3:4).

– После яркого старта к тебе повышенное внимание. Это давит?

– Нет, это только придает дополнительную мотивацию.

Если людям нравится моя игра, значит, я на правильном пути. Значит, мы все на правильном пути, играя в тот хоккей, который приносит зрелище.

– Чем «Ак Барс» отличается от остальных команд?

– Хорошая, опытная команда с именитыми игроками.

Для нас большой опыт сыграть против такой команды. Хорошая игра была, кость в кость. Не сказал бы, что мы были слабее.

– Победа в МХЛ помогла изменить характер? Если раньше «Торпедо» приезжало лишь бы унести ноги, то [с «Ак Барсом»] выходило выигрывать.

– Конечно, так закаляется дух победителя. Теперь идем за другими кубками. Сейчас в молодежке я уже не могу играть, мы идем за Кубком Гагарина.

– Это реально?

– Конечно.

Мы все друг в друга верим и прекрасно понимаем, что у нас есть команда, способная достичь этой цели,- сказал нападающий « » .