Атанасов об НХЛ: «Несколько клубов выходило – на драфте решили не выбирать. Деньги – не главное для меня сейчас»

Теги Торпедо НХЛ КХЛ Спорт-Экспресс Василий Атанасов Хоккей

Василий Атанасов ответил на вопрос об интересе из НХЛ.

– Тебя признавали лучшим нападающим недели в КХЛ. Чувствуешь себя звездой?

– Нет. Если дальше получится удачно играть, то будет здорово. Конечно, я хочу продолжать удачную серию и всей душой верю, что так и будет.

– Насколько финансовый фактор для тебя важен?

– Я еще молодой игрок, деньги для меня сейчас точно не главное. Самое важное – играть и получать от этого удовольствие, а деньги со временем придут.

– Твой контракт заканчивается через два сезона. Из НХЛ уже выходили на связь?

– Да, несколько клубов выходило на меня.

Драфт в этом году был, но никто не решился меня выбрать (смеется). Особо ни к кому не присматривался, – сказал нападающий «Торпедо» Василий Атанасов.

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