Ларионов пришел с ананасом на послематчевое интервью: «Это подарок от болельщиков Атанасову. Сейчас порежем и получим наслаждение»
Игорь Ларионов пришел на послематчевое флеш-интервью с ананасом.
Главный тренер «Торпедо» после победы над «Витязем» (3:1) сообщил, что болельщики подарили ананас нападающему клуба Василию Атанасову.
– Игорь Николаевич, что за трофей?
– Это подарок от болельщиков Васе Ананасову... Атанасову.
Сейчас порежем и получим наслаждение от победы и, конечно, от этого ароматного ананаса.
– Получили наслаждение от этой победы?
– Непростая игра была. Очень непростая. Мы понимали, что пятый матч за девять дней. Знали, что ребята уставшие. Но нашли в себе силы верить в то, что можно на усталости порадовать болельщиков и играть в хороший хоккей. Два очка есть два очка. Мы рады победе.
– Есть ли в этой игре ключевой момент?
– Ключевой момент, наверное, потрясающая игра Гуски и, конечно, второй гол Влади Фирстова, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
Ларионов ест малину после матчей – снимает стресс, пока нельзя налить красного вина🍷
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