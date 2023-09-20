Ларионов пришел с ананасом на послематчевое интервью: «Это подарок от болельщиков Атанасову. Сейчас порежем и получим наслаждение»

Игорь Ларионов пришел на послематчевое флеш-интервью с ананасом.

Главный тренер « » после победы над «Витязем» (3:1) сообщил, что болельщики подарили ананас нападающему клуба Василию Атанасову.

– Игорь Николаевич, что за трофей?

– Это подарок от болельщиков Васе Ананасову... Атанасову.

Сейчас порежем и получим наслаждение от победы и, конечно, от этого ароматного ананаса.

– Получили наслаждение от этой победы?

– Непростая игра была. Очень непростая. Мы понимали, что пятый матч за девять дней. Знали, что ребята уставшие. Но нашли в себе силы верить в то, что можно на усталости порадовать болельщиков и играть в хороший хоккей. Два очка есть два очка. Мы рады победе.

– Есть ли в этой игре ключевой момент?

– Ключевой момент, наверное, потрясающая игра и, конечно, второй гол , – сказал главный тренер «Торпедо» .

Ларионов ест малину после матчей – снимает стресс, пока нельзя налить красного вина🍷