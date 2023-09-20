Ларионов пришел с ананасом на послематчевое интервью: «Это подарок от болельщиков Атанасову. Сейчас порежем и получим наслаждение»

Теги Торпедо болельщики Игорь Ларионов КХЛ Адам Гуска Владислав Фирстов Василий Атанасов Хоккей

Игорь Ларионов пришел на послематчевое флеш-интервью с ананасом.

Главный тренер «Торпедо» после победы над «Витязем» (3:1) сообщил, что болельщики подарили ананас нападающему клуба Василию Атанасову.

– Игорь Николаевич, что за трофей?

– Это подарок от болельщиков Васе Ананасову... Атанасову.

Сейчас порежем и получим наслаждение от победы и, конечно, от этого ароматного ананаса.

– Получили наслаждение от этой победы?

– Непростая игра была. Очень непростая. Мы понимали, что пятый матч за девять дней. Знали, что ребята уставшие. Но нашли в себе силы верить в то, что можно на усталости порадовать болельщиков и играть в хороший хоккей. Два очка есть два очка. Мы рады победе.

– Есть ли в этой игре ключевой момент?

– Ключевой момент, наверное, потрясающая игра Гуски и, конечно, второй гол Влади Фирстова, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

Ларионов ест малину после матчей – снимает стресс, пока нельзя налить красного вина🍷

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5 комментариев

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denissneijder
каждый матч кайф 🥰
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Матроскин52
Профессор и парни радуют болельщиков! Даже прикол с ананасом зашел! Отличная банда!
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Snow11
Профессор топчик, грамотно медийности добавляет)))
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ДИОНИС
Ананас для Ананасова... то есть Атанасова! Отлично!
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tommy_hell_trigger
От банды Игоря Николаевича только самые положительные эмоции!
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