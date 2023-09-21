Экс-форвард минского «Динамо» Козун пройдет просмотр в «Колорадо»
«Колорадо» пригласил форварда Брэндoна Козуна на просмотр.
33-летний нападающий присоединится к команде в тренировочном лагере.
В минувшем сезоне Козун провел 41 игру в регулярном чемпионате за минское «Динамо» и набрал 24 (10+14) балла. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сделал 3 передачи в 6 матчах.
Форвард Саку Мяэналанен, который должен был присоединиться к команде в тренировочном лагере, покинул «Колорадо». Он не прошел медосмотр.
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