Экс-форвард минского «Динамо» Козун пройдет просмотр в «Колорадо»

«Колорадо» пригласил форварда Брэндoна Козуна на просмотр.

33-летний нападающий присоединится к команде в тренировочном лагере.

В минувшем сезоне Козун провел 41 игру в регулярном чемпионате за минское « » и набрал 24 (10+14) балла. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сделал 3 передачи в 6 матчах.

Форвард Саку Мяэналанен, который должен был присоединиться к команде в тренировочном лагере, покинул « ». Он не прошел медосмотр.