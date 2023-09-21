Экс-форвард минского «Динамо» Козун пройдет просмотр в «Колорадо»

Теги возможные переходы Колорадо НХЛ Динамо Минск КХЛ Брэндoн Козун Саку Мяэналанен Хоккей

«Колорадо» пригласил форварда Брэндoна Козуна на просмотр.

33-летний нападающий присоединится к команде в тренировочном лагере.

В минувшем сезоне Козун провел 41 игру в регулярном чемпионате за минское «Динамо» и набрал 24 (10+14) балла. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сделал 3 передачи в 6 матчах.

Форвард Саку Мяэналанен, который должен был присоединиться к команде в тренировочном лагере, покинул «Колорадо». Он не прошел медосмотр.

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