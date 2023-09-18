Сергей Самсонов: «Каролина» – фаворит Кубка Стэнли. Это ее время, команда готова выиграть»

Сергей Самсонов назвал «Каролину» фаворитом Кубка Стэнли.

Самсонов – бывший нападающий сборной России. Последние шесть лет он работал в «Каролине» тренером по развитию игроков.

– Прекрасно понимаю, что в делать прогнозы в начале осени – гиблое дело. Но все-таки назовите несколько ваших фаворитов предстоящего сезона.

– Однозначно « ». Это команда, которая готова выиграть . Это ее время.

« » особо не поменялся, поэтому с ними нужно будет считаться. Назову еще « ». В прошлом сезоне немного удивил «Нью-Джерси», за этой командой мне будет интересно следить. «Девилс» вышли на новый для себя уровень, очень быстрая команда, которая играет в современный хоккей.

– В прошлом году «Флорида» в финале стала сенсацией. В этом, получается, сенсацией может стать «Нью-Джерси»?

– Да, но меня это не удивит. С «Нью-Джерси» нужно считаться, команда сбалансированная, есть ребята, которые могут решить исход встречи. У них есть все предпосылки, чтобы выйти на другой уровень.

Этим летом команда проделала большую работу, был сохранен костяк на долгие годы. В какой-то степени, «Девилс» идут по пути «Каролины», – сказал Самсонов.