Сергей Самсонов: «Каролина» – фаворит Кубка Стэнли. Это ее время, команда готова выиграть»
Сергей Самсонов назвал «Каролину» фаворитом Кубка Стэнли.
Самсонов – бывший нападающий сборной России. Последние шесть лет он работал в «Каролине» тренером по развитию игроков.
– Прекрасно понимаю, что в НХЛ делать прогнозы в начале осени – гиблое дело. Но все-таки назовите несколько ваших фаворитов предстоящего сезона.
– Однозначно «Каролина». Это команда, которая готова выиграть Кубок Стэнли. Это ее время.
«Вегас» особо не поменялся, поэтому с ними нужно будет считаться. Назову еще «Колорадо». В прошлом сезоне немного удивил «Нью-Джерси», за этой командой мне будет интересно следить. «Девилс» вышли на новый для себя уровень, очень быстрая команда, которая играет в современный хоккей.
– В прошлом году «Флорида» в финале стала сенсацией. В этом, получается, сенсацией может стать «Нью-Джерси»?
– Да, но меня это не удивит. С «Нью-Джерси» нужно считаться, команда сбалансированная, есть ребята, которые могут решить исход встречи. У них есть все предпосылки, чтобы выйти на другой уровень.
Этим летом команда проделала большую работу, был сохранен костяк на долгие годы. В какой-то степени, «Девилс» идут по пути «Каролины», – сказал Самсонов.
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