«Колорадо» ищет вратаря в пару к Георгиеву. Францоуз еще не восстановился после операции (Фрэнк Серавалли)

Теги возможные переходы Колорадо НХЛ Павел Францоуз Александр Георгиев Юстус Аннунен Хоккей

«Колорадо» ищет вратаря в пару к Александру Георгиеву.

«Эвеланш» изучают варианты на рынке, так как Павел Францоуз в межсезонье перенес операцию на приводящей мышце бедра и еще не восстановился, сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли. 

В прошлом сезоне 33-летний чех сыграл за команду 16 матчей в регулярном чемпионате (91,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,61). 

Среди других вратарей клубной системы опыт игр в НХЛ имеет только 23-летний Юстус Аннунен. Финн провел 4 матча за последние 2 сезона. 

Отмечается, что доступными на рынке свободных агентов остаются Ярослав Галак, Брайан Эллиотт и Майк Хатчинсон.

У «Колорадо» останется 525 тысяч долларов под потолком зарплат после помещения Габриэля Ландескуга в список травмированных на долгий срок игроков. Если туда попадет и Францоуз, то у клуба высвободится еще 2 миллиона долларов. 

1 комментарий

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Danny Vigneault
Худобин же)
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