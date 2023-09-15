«Колорадо» ищет вратаря в пару к Георгиеву. Францоуз еще не восстановился после операции (Фрэнк Серавалли)

«Колорадо» ищет вратаря в пару к Александру Георгиеву.

«Эвеланш» изучают варианты на рынке, так как в межсезонье перенес операцию на приводящей мышце бедра и еще не восстановился, сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

В прошлом сезоне 33-летний чех сыграл за команду 16 матчей в регулярном чемпионате (91,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,61).

Среди других вратарей клубной системы опыт игр в имеет только 23-летний Юстус Аннунен. Финн провел 4 матча за последние 2 сезона.

Отмечается, что доступными на рынке свободных агентов остаются Ярослав Галак, Брайан Эллиотт и Майк Хатчинсон.

У « » останется 525 тысяч долларов под потолком зарплат после помещения Габриэля Ландескуга в список травмированных на долгий срок игроков. Если туда попадет и Францоуз, то у клуба высвободится еще 2 миллиона долларов.