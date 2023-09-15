Мальцев выложил фото с дочерью Гаврикова: «Мой новый друг Мира. Влад и его жена Настя позвали жить к себе. Условия – комфорт+, но свое жилье уже начал смотреть»

Михаил Мальцев сообщил, что Владислав Гавриков предложил ему пожить в своем доме.

Хоккеист выложил фото с дочерью Гаврикова Мирославой.

Напомним, 1 июля перешел в « ».

«Мой новый друг Мира и я. Думаю, многие здесь следят за соцетями хоккеистов, поэтому Мирославу Гаврикову знают. Она там звезда. и его жена Настя позвали жить к себе. Условия – комфорт+. Но свое жилье уже начал смотреть.

Двигаемся, понятно, с Владом вместе. Он ввел меня в тиму. Все хорошо, парни все общительные, веселые. В « » коллектив был посерьезнее в этом плане. Уже есть хорошие истории, напишу следом.

Скоро тесты, а как откроется кемп будет два состава. Один полетит в Австралию на вынесенные игры с «Аризоной». Я остаюсь тут. Надо по визам решать. Здесь у нас будет матч с «Анахаймом». Посмотрим. Пока все очень нравится, настрой бодрый, состояние – «в порядке», – написал нападающий «Лос-Анджелеса» Михаил.

Фото: t.me/maltsevhockey