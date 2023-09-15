Мальцев выложил фото с дочерью Гаврикова: «Мой новый друг Мира. Влад и его жена Настя позвали жить к себе. Условия – комфорт+, но свое жилье уже начал смотреть»
Михаил Мальцев сообщил, что Владислав Гавриков предложил ему пожить в своем доме.
Хоккеист выложил фото с дочерью Гаврикова Мирославой.
Напомним, 1 июля Мальцев перешел в «Лос-Анджелес».
«Мой новый друг Мира и я. Думаю, многие здесь следят за соцетями хоккеистов, поэтому Мирославу Гаврикову знают. Она там звезда. Влад Гавриков и его жена Настя позвали жить к себе. Условия – комфорт+. Но свое жилье уже начал смотреть.
Двигаемся, понятно, с Владом вместе. Он ввел меня в тиму. Все хорошо, парни все общительные, веселые. В «Колорадо» коллектив был посерьезнее в этом плане. Уже есть хорошие истории, напишу следом.
Скоро тесты, а как откроется кемп будет два состава. Один полетит в Австралию на вынесенные игры с «Аризоной». Я остаюсь тут. Надо по визам решать. Здесь у нас будет матч с «Анахаймом». Посмотрим. Пока все очень нравится, настрой бодрый, состояние – «в порядке», – написал нападающий «Лос-Анджелеса» Михаил.
Фото: t.me/maltsevhockey
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