Мяэналанен пройдет просмотр в «Колорадо». У форварда 10 очков и 113 хитов в 64 играх за «Виннипег» в прошлом сезоне

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Форвард Саку Мяэналанен пройдет просмотр в «Колорадо».

29-летний финский игрок приедет в тренировочный лагерь клуба. 

В прошлом сезоне он выступал за «Виннипег» и набрал 10 (4+6) очков в 64 играх регулярного чемпионата НХЛ при нейтральной полезности и среднем времени на льду 10:19. 

Также в его активе 113 силовых приемов (6-е место в команде) и 31 блок. 

Мяэналанен отыграл сезон по двустороннему контракту с зарплатой 750 тысяч долларов на уровне НХЛ, 225 тысяч – в АХЛ (не провел там ни одной игры). 

В 2022 году нападающий выиграл со сборной Финляндии Олимпиаду и чемпионат мира. 

Кивиранта пройдет просмотр в «Колорадо». В 2020 году его хет-трик в 7-м матче серии плей-офф помог «Далласу» выбить «Эвеланш»

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