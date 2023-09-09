Мяэналанен пройдет просмотр в «Колорадо». У форварда 10 очков и 113 хитов в 64 играх за «Виннипег» в прошлом сезоне

Форвард Саку Мяэналанен пройдет просмотр в «Колорадо».

29-летний финский игрок приедет в тренировочный лагерь клуба.

В прошлом сезоне он выступал за « » и набрал 10 (4+6) очков в 64 играх регулярного чемпионата НХЛ при нейтральной полезности и среднем времени на льду 10:19.

Также в его активе 113 силовых приемов (6-е место в команде) и 31 блок.

Мяэналанен отыграл сезон по двустороннему контракту с зарплатой 750 тысяч долларов на уровне , 225 тысяч – в АХЛ (не провел там ни одной игры).

В 2022 году нападающий выиграл со сборной Финляндии Олимпиаду и чемпионат мира.

Кивиранта пройдет просмотр в «Колорадо». В 2020 году его хет-трик в 7-м матче серии плей-офф помог «Далласу» выбить «Эвеланш»