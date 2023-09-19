Артем Батрак: «Сочи» – главное открытие чемпионата. У них неплохая и длинная скамейка. Легионеры не отбывают номер, а являются лидерами команды»

Теги КХЛ Кирилл Рассказов Артем Батрак Ильдар Шиксатдаров Максим Третьяк Сочи Борна Рендулич Джесси Грэм Михаил Бердин Артур Тянулин Михал Криштоф Тимур Хафизов Матвей Мичков Амир Гараев Хоккей

Артем Батрак считает «Сочи» главным открытием чемпионата-2023/24.

«Сочи» – главное открытие всего чемпионата. Сначала они погорели «Северстали» 3:6, потом «Куньлуню» 0:3 и все подумали: «Ага, ну вот опять». Но затем «Сочи» победил «Ак Барс» в Казани, разгромил «Локомотив» на выезде. И эти матчи показали, что у «Сочи» есть перспективы.

Сейчас у «Сочи» четыре победы кряду, причем по всем этим победам вообще не должно быть никаких оговорок. К тому же «Сочи», на секундочку, начал сезон на выезде и только 15 сентября сыграл первый матч дома. Это нужно учитывать.

Почему «Сочи» побеждает? Во-первых, это Михаил Бердин. Прозвучит банально, но вратарь – половина команды, и Бердин с этой ролью справляется отлично. Максим Третьяк вроде как второй, но играет тоже хорошо. Вратари есть.

Дальше – «Сочи» попал в точку с легионерами, в отличие от прошлого сезона. Джесси Грэм, Михал Криштоф, Борна Рендулич – это три хороших легионера, они не отбывают номер, а являются лидерами команды. Легионеры такими и должны быть. 

У «Сочи» неплохая и длинная скамейка. Достаточно посмотреть на линию обороны, тут заиграно уже десять защитников. По нападению Рендулич и Криштоф – без вопросов, Тимур Хафизов стал забивать. Приехал Матвей Мичков и уже отдал три передачи в трех матчах. Пока не забил, но все будет.

Очень неплохо там играют Артур Тянулин и Амир Гараев, Ильдар Шиксатдаров на своем месте, Кирилл Рассказов – хороший центр.  Думаю, что игроки «Сочи» уже сами почувствовали, что получается, что они могут. Клуб удивляет на старте чемпионата только с положительной точки зрения», – отметил комментатор Артем Батрак.

«Сочи» выиграл 4 матча подряд, поднявшись на 3-е место на Западе. Это лучшая победная серия клуба с 2021 года

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий