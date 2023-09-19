Артем Батрак: «Сочи» – главное открытие чемпионата. У них неплохая и длинная скамейка. Легионеры не отбывают номер, а являются лидерами команды»

Артем Батрак считает «Сочи» главным открытием чемпионата-2023/24.

«Сочи» – главное открытие всего чемпионата. Сначала они погорели «Северстали» 3:6, потом «Куньлуню» 0:3 и все подумали: «Ага, ну вот опять». Но затем «Сочи» победил «Ак Барс» в Казани, разгромил «Локомотив» на выезде. И эти матчи показали, что у «Сочи» есть перспективы.

Сейчас у «Сочи» четыре победы кряду, причем по всем этим победам вообще не должно быть никаких оговорок. К тому же «Сочи», на секундочку, начал сезон на выезде и только 15 сентября сыграл первый матч дома. Это нужно учитывать.

Почему «Сочи» побеждает? Во-первых, это . Прозвучит банально, но вратарь – половина команды, и Бердин с этой ролью справляется отлично. вроде как второй, но играет тоже хорошо. Вратари есть.

Дальше – «Сочи» попал в точку с легионерами, в отличие от прошлого сезона. , Михал Криштоф, – это три хороших легионера, они не отбывают номер, а являются лидерами команды. Легионеры такими и должны быть.

У «Сочи» неплохая и длинная скамейка. Достаточно посмотреть на линию обороны, тут заиграно уже десять защитников. По нападению Рендулич и Криштоф – без вопросов, стал забивать. Приехал Матвей Мичков и уже отдал три передачи в трех матчах. Пока не забил, но все будет.

Очень неплохо там играют Артур Тянулин и Амир Гараев, Ильдар Шиксатдаров на своем месте, Кирилл Рассказов – хороший центр. Думаю, что игроки «Сочи» уже сами почувствовали, что получается, что они могут. Клуб удивляет на старте чемпионата только с положительной точки зрения», – отметил комментатор Артем Батрак.

«Сочи» выиграл 4 матча подряд, поднявшись на 3-е место на Западе. Это лучшая победная серия клуба с 2021 года