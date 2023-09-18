«Сочи» выиграл 4 матча подряд, поднявшись на 3-е место на Западе. Это лучшая победная серия клуба с 2021 года

«Сочи» одержал четвертую победу подряд в КХЛ.

Команда тренера Дмитрия Кокорева обыграла « » (5:3) в игре Фонбет чемпионата .

Южане продлили победную серию до четырех игр. Ранее команда выиграла у «Локомотива» (5:0), «Северстали» (5:4 ОТ) и «Сибирь» (4:2).

Это лучшая победная серия « » с 2021 года. В период с 21 по 28 ноября 2021 года сочинцы под руководством Андрея Назарова выиграли четыре игры подряд.

На данный момент южане поднялись на третье место в таблице Западной конференции, набрав 10 очков в 8 матчах.