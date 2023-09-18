«Сочи» выиграл 4 матча подряд, поднявшись на 3-е место на Западе. Это лучшая победная серия клуба с 2021 года

Теги Северсталь КХЛ Дмитрий Кокорев Сочи Хоккей

«Сочи» одержал четвертую победу подряд в КХЛ.

Команда тренера Дмитрия Кокорева обыграла «Северсталь» (5:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Южане продлили победную серию до четырех игр. Ранее команда выиграла у «Локомотива» (5:0), «Северстали» (5:4 ОТ) и «Сибирь» (4:2).

Это лучшая победная серия «Сочи» с 2021 года. В период с 21 по 28 ноября 2021 года сочинцы под руководством Андрея Назарова выиграли четыре игры подряд.

На данный момент южане поднялись на третье место в таблице Западной конференции, набрав 10 очков в 8 матчах.

Сочи – Северсталь 5:3 (0:0, 2:1, 3:2)
Дата проведения
18 сентября, 19.30, «Большой»
Онлайн матча Видео
1:0 – 29 Тянулин (Гараев)
2:0 – 30 Галенюк (Криштоф, Рендулич)
2:1 – 34 Абросимов (Ильин)
2:2 – 41 Аймурзин (Петунин, Барберио)
3:2 – 52 Попов (Рендулич, Грэм)
4:2 – 56 Хафизов (Сагадеев)
4:3 – 56 Моисеев (Абросимов, Давыдов)
5:3 – 58 Гараев (Галенюк, Мичков)

10 комментариев

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Гекдениз Кардениз
Неудивительно ведь Маэстро Кхл усилил их новичком с драфта Нхл
+6
0
+6
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они повсюду
Возьмут чашку, скриньте
+2
0
+2
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Skiff orda
Учись Йозе!
+2
0
+2
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Огюст
Так и дальше победно продолжайте играть Южане - молодцы ! Главное бы в Питер не переманили часть ваших игроков !
+1
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+1
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Как дела на заводе
даешь финал Сочи - Лада
+1
0
+1
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xoms
Нормально так фарм унижает тех кто должен быть выше, жаль в очном поединке отдадут победу, похоже Рома сбагрил не тех
+1
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+1
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shafigullin.manufacture
Система в деле! Система дает свои плоды!
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RomRoom
Скоро отнимут у них криштофа и рендулича,отдадут лайпсика и гальченюка
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Dinarxxx
Ответ они повсюду
Возьмут чашку, скриньте
не
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Фёдор Кузнецов
Ответ Огюст
Так и дальше победно продолжайте играть Южане - молодцы ! Главное бы в Питер не переманили часть ваших игроков !
Так перехватывать некого, лидеры то легионеры, а у СКА позиции заняты
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