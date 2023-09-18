«У Мичкова не было возможности показать, как он близко или далеко от Бедарда». Самсонов о проспектах

Теги СКА Коламбус Чикаго Сергей Самсонов КХЛ Сочи Матвей Мичков Коннор Бедард Адам Фантилли Хоккей

Сергей Самсонов сравнил россиянина Матвея Мичкова и канадца Коннора Бедарда.

Летом Бедард был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ под первым номером. Мичкова седьмым забрала «Филадельфия».

– Много видели игр Матвея Мичкова?

– Мало за ним следил. Видел один его матч на МЧМ, который отменили из-за ковида. Однозначно талантливый игрок.

– Интересно, что три года назад Матвея ставили вровень с Бедардом, а сейчас всем очевидно, что между ними пропасть.

– Я не так много следил и за Бедардом, это была не моя работа, к драфту я особо отношения не имел.

Проще сравнивать игроков, когда они выступают на одном турнире. Я часто видел Фантилли, когда он играл в Мичигане. Тоже феноменальный игрок, думаю, сразу заиграет в НХЛ. Однако на чемпионате мира Бедард был намного лучше, чем Фантилли.

В последний год у нас не было возможности сравнить Бедарда и Мичкова, потому что Матвей не играл на международных турнирах. У него и не было возможности показать, насколько он близко и далеко по отношению к Бедарду, – сказал бывший тренер по развитию «Каролины».

Бедард – первый, Карлссон выше Фантилли и сразу четверо русских (Мичков ушел не раньше всех!). Итоги первого дня драфта-2023

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3 комментария

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Pronger
Ну судя по тому какие вопросы задавались в интервью , между нормальным журналистом и Тубольцевой пропасть
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вован63
Чего так распиарили Мичкова? У торпедо полная команда таких Мичковых, даже лучше.
+2
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