«У Мичкова не было возможности показать, как он близко или далеко от Бедарда». Самсонов о проспектах

Сергей Самсонов сравнил россиянина Матвея Мичкова и канадца Коннора Бедарда.

Летом Бедард был выбран « » на драфте НХЛ под первым номером. Мичкова седьмым забрала «Филадельфия».

– Много видели игр ?

– Мало за ним следил. Видел один его матч на МЧМ, который отменили из-за ковида. Однозначно талантливый игрок.

– Интересно, что три года назад Матвея ставили вровень с Бедардом, а сейчас всем очевидно, что между ними пропасть.

– Я не так много следил и за Бедардом, это была не моя работа, к драфту я особо отношения не имел.

Проще сравнивать игроков, когда они выступают на одном турнире. Я часто видел Фантилли, когда он играл в Мичигане. Тоже феноменальный игрок, думаю, сразу заиграет в НХЛ. Однако на чемпионате мира Бедард был намного лучше, чем Фантилли.

В последний год у нас не было возможности сравнить Бедарда и Мичкова, потому что Матвей не играл на международных турнирах. У него и не было возможности показать, насколько он близко и далеко по отношению к Бедарду, – сказал бывший тренер по развитию «Каролины».

Бедард – первый, Карлссон выше Фантилли и сразу четверо русских (Мичков ушел не раньше всех!). Итоги первого дня драфта-2023