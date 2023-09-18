«У Мичкова не было возможности показать, как он близко или далеко от Бедарда». Самсонов о проспектах
Сергей Самсонов сравнил россиянина Матвея Мичкова и канадца Коннора Бедарда.
Летом Бедард был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ под первым номером. Мичкова седьмым забрала «Филадельфия».
– Много видели игр Матвея Мичкова?
– Мало за ним следил. Видел один его матч на МЧМ, который отменили из-за ковида. Однозначно талантливый игрок.
– Интересно, что три года назад Матвея ставили вровень с Бедардом, а сейчас всем очевидно, что между ними пропасть.
– Я не так много следил и за Бедардом, это была не моя работа, к драфту я особо отношения не имел.
Проще сравнивать игроков, когда они выступают на одном турнире. Я часто видел Фантилли, когда он играл в Мичигане. Тоже феноменальный игрок, думаю, сразу заиграет в НХЛ. Однако на чемпионате мира Бедард был намного лучше, чем Фантилли.
В последний год у нас не было возможности сравнить Бедарда и Мичкова, потому что Матвей не играл на международных турнирах. У него и не было возможности показать, насколько он близко и далеко по отношению к Бедарду, – сказал бывший тренер по развитию «Каролины».
Бедард – первый, Карлссон выше Фантилли и сразу четверо русских (Мичков ушел не раньше всех!). Итоги первого дня драфта-2023
3 комментария