Дмитрий Кокорев: «Когда играют «Северсталь» и «Сочи», для болельщиков это праздник»

Теги Северсталь КХЛ Дмитрий Кокорев Сочи Хоккей

Дмитрий Кокорев оценил победу «Сочи» над «Северсталью» (5:3) в КХЛ.

«Против нас сегодня играла очень быстрая, хорошая команда, но мы готовились к ней. Начало было очень хорошее с нашей стороны, потом выровнялась игра. В целом мы сделали все, чтобы победить сегодня.

С «Северсталью» интересно – на льду встречаются  две команды, которые любят играть в атакующий, быстрый хоккей. Думаю, в этом сезоне для болельщиков это праздник, когда играют «Северсталь» и «Сочи».

Влился ли в коллектив Мичков? Многие ребята знают его с прошлого сезона, и тренерский штаб знает. Он вписался сразу, мы его приняли, естественно, сразу – это наш парень, который в том году за нас играл, забивал голы, поэтому все хорошо», – сказал главный тренер «Сочи».

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