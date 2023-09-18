Рендулич набрал 10 очков в 8 матчах КХЛ. Хорватский форвард «Сочи» – в топ-5 бомбардиров, у Гусева, Яшкина и Шипачева на балл больше

Хорватский хоккеист входит в топ-5 лучших бомбардиров КХЛ.

«Сочи» обыграл «Северсталь» (5:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Южане продлили победную серию до четырех игр.

Нападающий сочинцев отметился двумя результативными передачами в этом матче за 13:19 игрового времени.

Хорватский форвард записал на свой счет 10 (5+5) очков при показателе полезности «плюс 5» в 8 матчах чемпионата КХЛ.

Борна является лучшим бомбардиром « », а также входит в пятерку лучших бомбардиров в лиге.

Он делит позицию с пятерке с Иваном Морозовым из «Спартака», у которого также 10 очков.

По 11 очков – лучший показатель в – набрали три хоккеиста: из «Динамо», а также Дмитрий Яшкин и Вадим Шипачев, представляющие «Ак Барс».