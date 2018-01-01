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    Тимур Хафизов
    Все члены команды

    Тимур Хафизов

    Timur Khafizov
    Игры
    1
    Гол+пас
    0+0
    +/−
    0
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 20 июня 1998 | 19 лет
    Гражданство Россия
    Клуб  Нефтехимик|Нападающий
    Рост и вес 193|88
    Сезон Команда Турнир М Г П О +/- ШВ МИН
    2017/2018
     Нефтехимик
    		 КХЛ 1 0 0 0 0 0 00:50
    Показатели за всю карьеру 1 0 0 0 0 0 00:50
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    Состав команды

    Нефтехимик
     


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