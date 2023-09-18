Захаркин о 5 поражениях СКА подряд: «Вокруг команды очень много хейта. И тренеры, и игроки растворяются в негативе. Надо забыть про соцсети, статьи»

Игорь Захаркин проанализировал причины 5 подряд поражений СКА.

В воскресенье СКА дома уступил «Сибири» (1:2) в игре Фонбет чемпионата и занимает 10-е, предпоследнее, место в Западной конференции, имея 4 балла после 7 игр.

«В ситуации, в которую попал СКА, очень важна диагностика. Первое – тренерский штаб должен четко понять, из-за чего происходят поражения. Тренировочный процесс, игровая деятельность команды должны быть под четким контролем.

Второе – это сплоченность тренерского штаба. Они должны четко понимать, что они делают, видеть путь, как выйти из этого положения. Третье – сплоченность внутри команды. Самое страшное в этой ситуации – потерять команду. Игроки – главные союзники тренеров, и особенно – в такой момент.

Перечисленное – стратегия. А дальше уже идут чисто тактические вещи. Не нужно думать о том, что необходимо выиграть следующую игру. Надо выиграть одну смену, один период и пошагово идти дальше.

У команды очень большой потенциал, и он рано или поздно реализуется. Просто сейчас не должно быть никаких панических настроений, потому чемпионат длинный, а основная задача – попасть в плей-офф, ведь все решится именно там.

У СКА есть сложившаяся система игры, которая не поменялась с прошлого сезона. Но кроме нее есть принципы игры, и они должны быть понятны игрокам. Главный, который сейчас нужен СКА, – обострение игры перед воротами соперников. Мало контролировать шайбу, нужно доводить ее до ворот. Думаю, тренеры сейчас определят самые уязвимые точки, из-за которых нет результата.

Допускаю, что игроки могут быть в разном физическом состоянии. Но оно меняется достаточно быстро. Сейчас очень важно выбрать тех игроков, которые могут показать результат. У СКА такие игроки точно есть.

Как только хоккеисты начнут выигрывать, психологический подъем, положительные эмоции помогут им быстрее восстанавливаться, форсировать свое функциональное состояние.

Думаю, что СКА достаточно быстро обретет свою игру. Если посмотреть на их соперников, то видно, что многие игроки функционально хорошо готовы, и они компенсируют большой физической активностью некоторые недостатки мастерства.

СКА нужно просто выиграть один матч, несмотря на голы, комбинации и прочее. Красивые они будут или нет – сейчас неважно. Как только СКА выиграет матч, вера игроков в себя быстро вернется.

Отсутствие результата сказывается на миллисекундах, принятии решений, завершающем броске. Когда игроки сбросят это напряжение, они автоматически хорошо начнут действовать в завершающей фазе атаки. Как только это произойдет, все вернется на свои места, все начнут получать удовольствие от того, что они делают.

Вокруг команды очень много хейта. И тренерский штаб, и игроки очень много читают негатива вокруг себя. И в этой негативной информации, которая, может быть, и специальным образом ведется против команды, они растворяются.

Команда должна понимать, что она любима в городе, на трибуны приходит много болельщиков. На какое-то время все должны забыть про социальные сети, статьи, перестать читать комментарии про себя.

Игроки должны сейчас сконцентрироваться на результате, в конце концов, это профессиональные хоккеисты, задачи которых выигрывать матчи», – сказал бывший тренер сборной России и СКА.

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