Захаркин о 5 поражениях СКА подряд: «Вокруг команды очень много хейта. И тренеры, и игроки растворяются в негативе. Надо забыть про соцсети, статьи»

Теги СКА Игорь Захаркин КХЛ Роман Ротенберг соцсети Чемпионат.com Хоккей

Игорь Захаркин проанализировал причины 5 подряд поражений СКА.

В воскресенье СКА дома уступил «Сибири» (1:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ и занимает 10-е, предпоследнее, место в Западной конференции, имея 4 балла после 7 игр.

«В ситуации, в которую попал СКА, очень важна диагностика. Первое – тренерский штаб должен четко понять, из-за чего происходят поражения. Тренировочный процесс, игровая деятельность команды должны быть под четким контролем.

Второе – это сплоченность тренерского штаба. Они должны четко понимать, что они делают, видеть путь, как выйти из этого положения. Третье – сплоченность внутри команды. Самое страшное в этой ситуации – потерять команду. Игроки – главные союзники тренеров, и особенно – в такой момент.

Перечисленное – стратегия. А дальше уже идут чисто тактические вещи. Не нужно думать о том, что необходимо выиграть следующую игру. Надо выиграть одну смену, один период и пошагово идти дальше.

У команды очень большой потенциал, и он рано или поздно реализуется. Просто сейчас не должно быть никаких панических настроений, потому чемпионат длинный, а основная задача – попасть в плей-офф, ведь все решится именно там.

У СКА есть сложившаяся система игры, которая не поменялась с прошлого сезона. Но кроме нее есть принципы игры, и они должны быть понятны игрокам. Главный, который сейчас нужен СКА, – обострение игры перед воротами соперников. Мало контролировать шайбу, нужно доводить ее до ворот. Думаю, тренеры сейчас определят самые уязвимые точки, из-за которых нет результата.

Допускаю, что игроки могут быть в разном физическом состоянии. Но оно меняется достаточно быстро. Сейчас очень важно выбрать тех игроков, которые могут показать результат. У СКА такие игроки точно есть.

Как только хоккеисты начнут выигрывать, психологический подъем, положительные эмоции помогут им быстрее восстанавливаться, форсировать свое функциональное состояние.

Думаю, что СКА достаточно быстро обретет свою игру. Если посмотреть на их соперников, то видно, что многие игроки функционально хорошо готовы, и они компенсируют большой физической активностью некоторые недостатки мастерства.

СКА нужно просто выиграть один матч, несмотря на голы, комбинации и прочее. Красивые они будут или нет – сейчас неважно. Как только СКА выиграет матч, вера игроков в себя быстро вернется.

Отсутствие результата сказывается на миллисекундах, принятии решений, завершающем броске. Когда игроки сбросят это напряжение, они автоматически хорошо начнут действовать в завершающей фазе атаки. Как только это произойдет, все вернется на свои места, все начнут получать удовольствие от того, что они делают.

Вокруг команды очень много хейта. И тренерский штаб, и игроки очень много читают негатива вокруг себя. И в этой негативной информации, которая, может быть, и специальным образом ведется против команды, они растворяются.

Команда должна понимать, что она любима в городе, на трибуны приходит много болельщиков. На какое-то время все должны забыть про социальные сети, статьи, перестать читать комментарии про себя.

Игроки должны сейчас сконцентрироваться на результате, в конце концов, это профессиональные хоккеисты, задачи которых выигрывать матчи», – сказал бывший тренер сборной России и СКА.

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14 комментариев

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Ебздрогыч
Перечисленное – стратегия. Вспоминается старый анекдот, как раз про Йозе:

Жили-были мыши. Все их обижали. Однажды пришли мыши к Сове за советом:
— Мудрая Сова, помоги! Все нас обижают. Что делать?
Подумала сова и говорит:
— Мыши! Станьте ежами! Вы будете колючими, и никто вас обижать не будет.
Мыши обрадовались:
— Станем ежами! Никого бояться не будем! Какая мудрая Сова!
Мыши встретили крысу, поделились с ней радостью, а та и говорит:
— А как же вы станете ежами?
Мыши задумались и побежали обратно к сове.
— Сова! А как нам стать ежами?
— Мыши! Отстаньте! Это вы думайте сами. Я не тактик, я — стратег!
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sd4fmwrvz8
Нет не надо забывать ничего , всем все нравится и весело 😁пусть продолжают в том же духе
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Machine Head
Захаркин профессор , работал в СКА еще в далеком 1981 году , когда Ротенберг еще не родился , преподавал в ГЦОЛИФКе на кафедре хоккея , когда Роману Борисовичу было 7 лет , работал в ЦСКА , кандидат педагогических наук , автор множества методик развития спортсменов и хоккеистов в частности, понимает о чем говорит и выложил алгоритм действий для тренерского штаба СКА. А от себя скажу , что нет никакой системы , о которой , так много говорил Роман Борисович . Ни одна система не ломается так быстро при сохранении тренерского штаба , значит этой системы просто нет.
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Melnikov1968
Хейт образуется не на ровном месте. Ротенберг регулярно выдаёт в своих интервью чепуху космического масштаба. Народ реагирует на это вполне понятной критикой. Команда играет так себе, а главный тренер метёт языком без остановки. Займись своим делом, вытащи команду из кризиса. Но даже после этого хейт не уйдёт, потому что РР сразу начнёт хвалиться, что это он создал уникальную систему игры, тем самым вызывая очередную волну гнева у болельщиков. Большинство любителей хоккея Ротенберга просто ненавидят. Соцсети и спортс не дадут соврать.
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Александр_Ронни
Для начала известному чудо-Оратору нужно просто почаще помолчать) а лучше и вовсе уйти)
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Olga.t
Просто чудо-тренера немного приземлили...
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xa-xa
Дай бог , чтобы зениту также...
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Александр Рыбаков
Ответ Александр_Ронни
Для начала известному чудо-Оратору нужно просто почаще помолчать) а лучше и вовсе уйти)
единственный невыполный пункт из плана Захаркина - это заткнуть фонтан ротенберга
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Bartez1986
как Ромка про соцсети забудет? тем более, Спортс каждый его высер публикует
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Костя Кот
даже интересно сколько это издевательство над командой будет длиться
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andy18
и не слова про ГТ )
Ну хотя бы хоть ТШ упомянут. А то обычно сейчас все эксперты - да всё норм, вкатятся, сезон только начался.. Ощущение, что все дружно топят за то чтобы ротена подольше не снимали, весело же ))
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Антон Некрасов
а кто хейт создаёт этот , всенародный уже , нудно быть адекватными просто ,не назначать по щучьему велению , недоразумение это ваше , которое считает себя тренером... ещё бы и правила лиги соблюдать , а не хитрить ..я про бюджет команды ... вот по факту, получается все эти махинации , только ради того чтобы любыми путями казаться лучше , быть сильнее , нечестным путем , получается вы настолько не уверены в себе , особенно тренер, что позволяете себе такое... неприятная ( мягко сказано) вся ваша чепушковая команда
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Дмитрий Травницкий
ЦСКА тоже стартовал не очень, но его никто не хейтит. Почему? Да потому-что они не болтают про свою уникальную суперсистему на каждом углу, хотя каждый год играют в финале Кубка Гагарина. А Фёдоров не называет себя великим тренером, хотя по трофеям с ним может поспорить только ЗХБ ( из действующих). Ну и конечно они не придумывают дикие отмазки своим прогрышам над которыми ржёт вся страна. А ещё всех бесят попытки оправдать бездарность Ротенберга как тренера. Пока в Питере не начнут заниматься хоккеем, а не тик-токам, хейт не закончится.
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Александр_Ронни
Ответ Ебздрогыч
Перечисленное – стратегия. Вспоминается старый анекдот, как раз про Йозе: Жили-были мыши. Все их обижали. Однажды пришли мыши к Сове за советом: — Мудрая Сова, помоги! Все нас обижают. Что делать? Подумала сова и говорит: — Мыши! Станьте ежами! Вы будете колючими, и никто вас обижать не будет. Мыши обрадовались: — Станем ежами! Никого бояться не будем! Какая мудрая Сова! Мыши встретили крысу, поделились с ней радостью, а та и говорит: — А как же вы станете ежами? Мыши задумались и побежали обратно к сове. — Сова! А как нам стать ежами? — Мыши! Отстаньте! Это вы думайте сами. Я не тактик, я — стратег!
Зачетный анекдот)
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