Плющев о заявлениях Гашека: «Отчаянная попытка психически нездорового человека влезть в политику. Даже среди чехов возникает отвращение к нему»

Теги Владимир Плющев Доминик Гашек НХЛ Политика Хоккей

Владимир Плющев критически высказался о заявлениях Доминика Гашека.

Бывший вратарь сборной Чехии считает, что НХЛ должна платить по 2-4 миллиарда долларов Украине за игру россиян в лиге. 

«Сомневаться в больной голове Гашека не приходится. Все его последние заявления – это отчаянная попытка психически нездорового человека влезть в политику.

Он неинтересен в Чехии, неинтересен в НХЛ. Его достижения в прошлом уже забываются людьми, а остатки репутации бездарно им разбазариваются. Даже среди самих чехов возникает отвращение к нему», – заявил бывший главный тренер сборной России Плющев.

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