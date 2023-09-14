Плющев о заявлениях Гашека: «Отчаянная попытка психически нездорового человека влезть в политику. Даже среди чехов возникает отвращение к нему»

Владимир Плющев критически высказался о заявлениях Доминика Гашека.

Бывший вратарь сборной Чехии считает, что НХЛ должна платить по 2-4 миллиарда долларов Украине за игру россиян в лиге.

«Сомневаться в больной голове не приходится. Все его последние заявления – это отчаянная попытка психически нездорового человека влезть в политику.

Он неинтересен в Чехии, неинтересен в . Его достижения в прошлом уже забываются людьми, а остатки репутации бездарно им разбазариваются. Даже среди самих чехов возникает отвращение к нему», – заявил бывший главный тренер сборной России Плющев.