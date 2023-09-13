Кожевников о Гашеке, недовольном наличием россиян в НХЛ: «Он больной, с головой беда. Одно и то же долбит, талдычит – санкции, санкции, ему надо сходить к психиатру»

Теги Доминик Гашек НХЛ КХЛ Александр Кожевников Политика Хоккей

Александр Кожевников критически отозвался о заявлениях Доминика Гашека.

Ранее бывший вратарь сборной Чехии критиковал НХЛ за то, что там выступают российские игроки.

«Ну он больной, что с ним сделаешь. Видно, что-то у него с головой беда. Одно и то же долбит, талдычит. Никаких предложений, только санкции, санкции. Ему надо сходить к психиатру, психолог нужен.

Резюме у всех наших игроков очень хорошее, нормальные ребята, жизнерадостные. За что их банить? Плюс НХЛ заинтересована в наших хоккеистах. Это приносит прибыль и нормально для НХЛ», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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2 комментария

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Mistic69
Кожевников о Кожевникове )))))))
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igor1962
хорошо хитанул его
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