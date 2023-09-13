Кожевников о Гашеке, недовольном наличием россиян в НХЛ: «Он больной, с головой беда. Одно и то же долбит, талдычит – санкции, санкции, ему надо сходить к психиатру»

Александр Кожевников критически отозвался о заявлениях Доминика Гашека.

Ранее бывший вратарь сборной Чехии критиковал НХЛ за то, что там выступают российские игроки.

«Ну он больной, что с ним сделаешь. Видно, что-то у него с головой беда. Одно и то же долбит, талдычит. Никаких предложений, только санкции, санкции. Ему надо сходить к психиатру, психолог нужен.

Резюме у всех наших игроков очень хорошее, нормальные ребята, жизнерадостные. За что их банить? Плюс НХЛ заинтересована в наших хоккеистах. Это приносит прибыль и нормально для НХЛ», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Доминик Гашек: «Сделаю все, чтобы заставить НХЛ заплатить миллиарды Украине. Не собираюсь извиняться перед боссами лиги»

Гашек о россиянах в НХЛ: «Делаю все, чтобы Беттмэн почувствовал давление. Лига частично несет ответственность за то, что происходит на Украине»