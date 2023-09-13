Майоров о Гашеке: «Дурак полный. Лезет во власть на популизме, критикует Россию, в которой играл. И указывает НХЛ, что ей делать»

Борис Майоров раскритиковал Доминика Гашека за его высказывания о России.

«Я знаю, что когда Милош Ржига возглавлял «Спартак», то очень жалел, что пригласил в свою команду соотечественника Гашека.

Не могу судить, был ли у них тогда конфликт. Но считаю, что Гашек – дурак полный. Потому что лезет во власть на популистских заявлениях, критикует Россию, в которой он играл.

И указывает НХЛ, что ей надо делать», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Бывший вратарь сборной отыграл сезон-2010/11 за « ». Недавно он объяснил этот факт тем, что в тот момент не был достаточно образован.

Доминик Гашек: «Сделаю все, чтобы заставить НХЛ заплатить миллиарды Украине. Не собираюсь извиняться перед боссами лиги»

Овечкин о Гашеке: «Меня не сильно интересуют его заявления. Клубы НХЛ выбирают игроков не по национальности»