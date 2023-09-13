Майоров о Гашеке: «Дурак полный. Лезет во власть на популизме, критикует Россию, в которой играл. И указывает НХЛ, что ей делать»
Борис Майоров раскритиковал Доминика Гашека за его высказывания о России.
«Я знаю, что когда Милош Ржига возглавлял «Спартак», то очень жалел, что пригласил в свою команду соотечественника Гашека.
Не могу судить, был ли у них тогда конфликт. Но считаю, что Гашек – дурак полный. Потому что лезет во власть на популистских заявлениях, критикует Россию, в которой он играл.
И указывает НХЛ, что ей надо делать», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Бывший вратарь сборной Чехии отыграл сезон-2010/11 за «Спартак». Недавно он объяснил этот факт тем, что в тот момент не был достаточно образован.
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Он использует спорт как политическое оружие.
Вот это логично и очевидно, а не твои опусы про съединых детей.
А сейчас? Он что-то закончил, где-то обучался? Кроме пражских пивных.