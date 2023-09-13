Майоров о Гашеке: «Дурак полный. Лезет во власть на популизме, критикует Россию, в которой играл. И указывает НХЛ, что ей делать»

Теги Спартак Сборная России по хоккею Доминик Гашек Сборная Чехии по хоккею НХЛ Борис Майоров Милош Ржига КХЛ Хоккей

Борис Майоров раскритиковал Доминика Гашека за его высказывания о России.

«Я знаю, что когда Милош Ржига возглавлял «Спартак», то очень жалел, что пригласил в свою команду соотечественника Гашека.

Не могу судить, был ли у них тогда конфликт. Но считаю, что Гашек – дурак полный. Потому что лезет во власть на популистских заявлениях, критикует Россию, в которой он играл.

И указывает НХЛ, что ей надо делать», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Бывший вратарь сборной Чехии отыграл сезон-2010/11 за «Спартак». Недавно он объяснил этот факт тем, что в тот момент не был достаточно образован. 

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13 комментариев

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Ivan Sokolov
Действительно. Ведь если ты когда-то работал в какой-то стране по коммерческому контракту, то с этого момента не имеешь права её критиковать даже если там детей на завтрак начнут есть. Это же логично и очевидно.
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ɔculpa
Ответ Stan91_AVS
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Никто и не говорит, что он не имеет права. Говорят, что он дурак. На это тоже есть право. Но я не думаю, что он прям дурак. Скорее, наоборот, он просто хитрозадый политикаша, который выбрал актуальную повестку, на которой сейчас в Чехии, вероятно, можно далеко заехать.
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Stan91_AVS
Имеет право, свободу слова ещё никто не отменял
+9
-8
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Beerfanidi
А не обращать внимание на самопиар этого чешского "дурака" совсем не вериант?
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ivan555navi
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Ответ Ivan Sokolov
Действительно. Ведь если ты когда-то работал в какой-то стране по коммерческому контракту, то с этого момента не имеешь права её критиковать даже если там детей на завтрак начнут есть. Это же логично и очевидно.
Твой гашек из штанов выпрыгивает, что-бы изолировать российский спорт.
Он использует спорт как политическое оружие.
Вот это логично и очевидно, а не твои опусы про съединых детей.
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Знатный стахановец
Верную оценку дал Борис Александрович. 👍
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Илья Владимирович
Не был достаточно образован... Хм, допустим.
А сейчас? Он что-то закончил, где-то обучался? Кроме пражских пивных.
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