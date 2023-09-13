Курдин о Гашеке: «Чешская балаболка, дерьмовый человек. Чем он может выделиться? Только лаем на русских. На месте НХЛ выкинул бы его из Зала славы»

Геннадий Курдин резко высказался в адрес Доминика Гашека.

Ранее бывший вратарь сборной Чехии критиковал за то, что там выступают российские игроки.

«Если бы Гашек не нападал на Россию, кому он был бы интересен? Он пиарится на этой теме, недавно шел на выборы, хотел пролезть в федерацию хоккея Чехии. Теперь в президенты страны метит. А чем он еще может выделиться? Только лаем на русских. А теперь на НХЛ решил броситься.

Знаете, НХЛ в свое время ввела в Зал хоккейной славы в Торонто. Так вот, на месте лиги я бы сейчас Гашека оттуда показательно выкинул. Потому что члены славы должны отличаться образцовым поведением.

Урод полный! НХЛ дала ему все — деньги, славу. А он их обгаживает. Вот такой дерьмовый человек. Приехал к нам на старости в «Спартак» обманывать хоккей. Тоже «бабки» немалые получил. Сам‑то хапуга. А другие, значит, виноваты в том, что поехали в НХЛ строить карьеру.

Что же Гашек тогда в Россию поперся в 45 лет? Какой он был тогда игрок? Ясно же, что не по спортивному принципу он тогда держался в нашей лиге. Мы ему навстречу пошли, уважили. Да, в 90‑х это был большой игрок. А сейчас кто такой Гашек? Так, чешская балаболка», – заявил первый тренер Никиты Гусева и Никиты Кучерова.