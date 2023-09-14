Михаил Сергачев: «Овечкин – большой человек во всех планах. Он знает, где шайба будет через 1,5 секунды»

Михаил Сергачев высоко отозвался об Александре Овечкине.

– Как тебе Саша Овечкин?

– Саша Овечкин – большой человек. Во всех, во всех планах. Это просто большой человек.

– В чем его уникальность?

– Многие скажут, бросок. Но, на мой взгляд, чуйка. Он знает, где будет гол. Как говорил канадский хоккеист Уэйн Гретцки: «Хороший хоккеист там, где шайба, а легенда – там, где она будет». И вот Овечкин знает, где шайба будет через полторы секунды, – сказал защитник « ».