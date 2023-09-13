Сергачев об НХЛ как бизнесе: «Лига заработала 6 млрд, контракты хоккеистов – конкурентоспособная сфера. В России это пока не так – очень много государственных денег»

Михаил Сергачев поделился мыслями об НХЛ с точки зрения бизнеса.

– Как думаешь, хоккеистам, баскетболистам из НБА, повезло, что никого не «отменили» из-за всяких политических и новостных событий? Просто олимпийских спортсменов лишили и флага, и участия в каких-то соревнованиях – много несправедливости. Если бы, условно, «отменили» Овечкина, который звезда во всех странах мира, где смотрят хоккей, – болельщики бы на дыбы всех их подняли.

– Я думаю, да. Но все же спорт – это бизнес, и международные турниры – это тоже бизнес. Просто там больше политики, потому что страны между собой играют.

То, что НХЛ не запретила российских игроков, – во-первых, их слишком много.

Во-вторых, это бизнес, на котором они очень много денег зарабатывают. В-третьих, у всех подписанные контракты. Юридически ты как разорвешь с хоккеистом контракт, из-за чего?

Конечно, большие звезды типа Овечкина, Панарина, Кучерова, Василевского, которых тяжело будет подвинуть. Начнется бунт.

Но все опять же упирается в деньги. У них было бы меньше просмотров из-за этого. Тяжело предполагать, что могло бы быть, если бы всех выгнали.

– А вам дают понять, что НХЛ – это бизнес? Потому что общаясь с разными экспертами по спорту у нас в стране, многие говорят, что в России спорт – это вообще не бизнес, за исключением футбольного клуба «Краснодар», который частный.

– Ну, конечно.

В НХЛ понимают, что каждое твое высказывание может втянуть лигу в какую-нибудь неприятную ситуацию, любое твое решение может привести к большим потерям клуба. Как к денежным, так и к репутационным.

И ты сразу понимаешь, что бизнес, ты видишь, что в этом году лига заработала 6 миллиардов долларов, подписала контракт с ESPN на один миллиард.

И контракты хоккеистов – это же рынок, но честный: если забил кучу голов, отдал кучу передач – можешь подписать максимальный контракт.

Поэтому здесь все честно, это конкурентоспособная сфера. В России это пока не бизнес, очень много государственных денег, – сказал защитник «Тампы» Михаил Сергачев.