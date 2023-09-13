Сергачев о том, что происходит со сборной России: «Играют с Беларусью – суперсерия. Меня не позвали»
Михаил Сергачев ответил на вопрос о сборной России по хоккею.
– Что сейчас со сборной России по хоккею происходит?
– Ничего, они с белорусами играют. У них суперсерия.
– Ты будешь играть?
– Нет. Меня не позвали.
Я сейчас отдыхаю поэтому. А из сезона вырваться, чтобы против белорусов сыграть, меня не отпустят, – сказал защитник «Тампы» Михаил Сергачев.
В мае сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга провела восемь матчей с командой Беларуси в рамках турне и одержала шесть побед.
странно что не спросили как он выбирает в какую сторону загиб у клюшки брать перед игрой😆