Сергачев о том, что происходит со сборной России: «Играют с Беларусью – суперсерия. Меня не позвали»

Михаил Сергачев ответил на вопрос о сборной России по хоккею.

– Что сейчас со сборной России по хоккею происходит?

– Ничего, они с белорусами играют. У них суперсерия.

– Ты будешь играть?

– Нет. Меня не позвали.

Я сейчас отдыхаю поэтому. А из сезона вырваться, чтобы против белорусов сыграть, меня не отпустят, – сказал защитник « » .

В мае сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга провела восемь матчей с командой Беларуси в рамках турне и одержала шесть побед.