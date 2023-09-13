Сергачев о том, что происходит со сборной России: «Играют с Беларусью – суперсерия. Меня не позвали»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Михаил Сергачев сборная России U25 Хоккей

Михаил Сергачев ответил на вопрос о сборной России по хоккею.

– Что сейчас со сборной России по хоккею происходит?

– Ничего, они с белорусами играют. У них суперсерия. 

– Ты будешь играть?

– Нет. Меня не позвали.

Я сейчас отдыхаю поэтому. А из сезона вырваться, чтобы против белорусов сыграть, меня не отпустят, – сказал защитник «Тампы» Михаил Сергачев.

В мае сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга провела восемь матчей с командой Беларуси в рамках турне и одержала шесть побед.

4 комментария

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newyork13
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Crenk
Троллит видимо
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Фёдор Кузнецов
Странный вопрос от журналиста
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цэсемьэр
Ответ Фёдор Кузнецов
Странный вопрос от журналиста
это же Форбс.
странно что не спросили как он выбирает в какую сторону загиб у клюшки брать перед игрой😆
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