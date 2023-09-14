Михаил Сергачев: «Я такой же русский, американцем точно не стал. Паспорт США – хорошая тема. Плачу налоги и ничего не получаю»

Михаил Сергачев сказал, что считает себя русским, а не американцем.

– Где сейчас твой дом?

– Мой дом сейчас это . Там я провожу восемь месяцев в году, там плачу все налоги.

– Стал американцем?

– Нет! Американцем точно не стал, такой же русский, и сын у меня русский, и жена русская.

– Паспорт у тебя российский?

– Паспорт у меня российский.

– Не думаешь американский получать?

– Это хорошая тема на самом деле, потому что я столько налогов уже отдал, будут у меня когда-нибудь привилегии какие-нибудь?

Потому что я плачу налоги и ничего не получаю от этого. Если подумать, у меня налоги 40% почти. Из моих почти 8,5 млн, – сказал защитник «Тампы».