Михаил Сергачев: «Я такой же русский, американцем точно не стал. Паспорт США – хорошая тема. Плачу налоги и ничего не получаю»

Теги Сборная России по хоккею Тампа-Бэй НХЛ Михаил Сергачев деньги Хоккей

Михаил Сергачев сказал, что считает себя русским, а не американцем.

– Где сейчас твой дом?

– Мой дом сейчас это Тампа. Там я провожу восемь месяцев в году, там плачу все налоги.

– Стал американцем?

– Нет! Американцем точно не стал, такой же русский, и сын у меня русский, и жена русская. 

– Паспорт у тебя российский?

– Паспорт у меня российский.

– Не думаешь американский получать?

– Это хорошая тема на самом деле, потому что я столько налогов уже отдал, будут у меня когда-нибудь привилегии какие-нибудь?

Потому что я плачу налоги и ничего не получаю от этого. Если подумать, у меня налоги 40% почти. Из моих почти 8,5 млн, – сказал защитник «Тампы». 

8 комментариев

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Maxim Shumov
Я такой же русский! Американцем точно не стал. Мой дом - это Тампа.
И зачем журналюги постоянно поднимают эту тему? У нас и через 100 лет спортсменов про американцев будут спрашивать? Все эти вопросы всегда под копирку. Один п###е другого.
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Bashibuzuck
Я русский, но стать американцем это хорошая тема😁
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Lahtenpohia
ну как это. по дорогам ездишь. полиция тебя охраняет. и тд)
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Groove
Это он ещё в НЙ или Калифорнии не играл, там вообще грабеж)
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