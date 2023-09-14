Михаил Сергачев: «Я такой же русский, американцем точно не стал. Паспорт США – хорошая тема. Плачу налоги и ничего не получаю»
Михаил Сергачев сказал, что считает себя русским, а не американцем.
– Где сейчас твой дом?
– Мой дом сейчас это Тампа. Там я провожу восемь месяцев в году, там плачу все налоги.
– Стал американцем?
– Нет! Американцем точно не стал, такой же русский, и сын у меня русский, и жена русская.
– Паспорт у тебя российский?
– Паспорт у меня российский.
– Не думаешь американский получать?
– Это хорошая тема на самом деле, потому что я столько налогов уже отдал, будут у меня когда-нибудь привилегии какие-нибудь?
Потому что я плачу налоги и ничего не получаю от этого. Если подумать, у меня налоги 40% почти. Из моих почти 8,5 млн, – сказал защитник «Тампы».
И зачем журналюги постоянно поднимают эту тему? У нас и через 100 лет спортсменов про американцев будут спрашивать? Все эти вопросы всегда под копирку. Один п###е другого.