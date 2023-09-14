Сергачев о главной проблеме российского хоккея: «То, что это государственная тема. Коррупция вылезает из госденег, которые «пилятся»

Михаил Сергачев назвал огосударствление главной проблемой российского хоккея.

– Какие главные проблемы в российском хоккее?

– Коррупция, она вылезает из государственных денег, которые «пилятся». Наверно, самая большая проблема – это то, что хоккей – государственная тема.

Нет развития у тренерского штаба, они на своем месте сидят, и все. Им платят зарплату и никуда не лезут, потому что, если начинаешь куда-то лезть, с какими-то инициативами, тебе бьют по рукам, – сказал защитник « ».

Сергачев об НХЛ как бизнесе: «Лига заработала 6 млрд, контракты хоккеистов – конкурентоспособная сфера. В России это пока не так – очень много государственных денег»