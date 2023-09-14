Сергачев о главной проблеме российского хоккея: «То, что это государственная тема. Коррупция вылезает из госденег, которые «пилятся»

Теги ФХР Тампа-Бэй НХЛ КХЛ Михаил Сергачев деньги Хоккей

Михаил Сергачев назвал огосударствление главной проблемой российского хоккея.

– Какие главные проблемы в российском хоккее? 

– Коррупция, она вылезает из государственных денег, которые «пилятся». Наверно, самая большая проблема – это то, что хоккей – государственная тема.

Нет развития у тренерского штаба, они на своем месте сидят, и все. Им платят зарплату и никуда не лезут, потому что, если начинаешь куда-то лезть, с какими-то инициативами, тебе бьют по рукам, – сказал защитник «Тампы». 

Сергачев об НХЛ как бизнесе: «Лига заработала 6 млрд, контракты хоккеистов – конкурентоспособная сфера. В России это пока не так – очень много государственных денег»

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5 комментариев

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AndyGrig
Красавчик
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Roman Kostyuchenko
Ответ ЧакЧак
в России если жил , много не болтал бы...наказали бы !
ну живёт он не в России, и к счастью может высказаться. разве он не прав?
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ЧакЧак
Ответ Roman Kostyuchenko
ну живёт он не в России, и к счастью может высказаться. разве он не прав?
прав ,
не прав,из за забора чего не лаять то
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ilya1809
Ответ ЧакЧак
прав , не прав,из за забора чего не лаять то
Так перед забором не дают лаять, душат и мочат. Система сделана так что лаять можно ТОЛЬКО из за забора
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