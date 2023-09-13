Сергачев об отказе Проворова от радужного джерси: «В США культура отмены повыше, чем в России, либералы и демократы «душили». Звучало даже: «Пусть едет на Украину»

Теги Филадельфия Тампа-Бэй Коламбус НХЛ Иван Проворов Михаил Сергачев Хоккей

Михаил Сергачев высказался об отказе Ивана Проворова от радужного свитера.

В прошлом сезоне российский хоккеист отказался надевать радужное джерси и не вышел на раскатку «Филадельфии» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

– Проворов попал во все СМИ с историей про «Дни гордости». Как этот месяц гордости проходит в Тампе? Это обязаловка?

– Нет, не обязаловка. У нас команда сделала грамотно: игроки обматывают клюшки разноцветной лентой, ставим автографы и их продают на аукционе и помогают нуждающимся людям. Необязательно, кстати, что все эти средства идут в ЛГБТ-сообщество. 

Потом, кстати, сами американцы начали отказываться надевать эти футболки, и сейчас их отменили, вообще с любой сторонней символикой.

Например, раньше были джерси в стиле миллитари – в поддержку военных. Или, зеленые, в честь дня Святого Патрика. И хорошо, что их отменили.

– Не приходится вставать на какую-то сторону? 

– Да, это сложно, потому что не надел майку, значит, ты против. Автоматически.

– Или слишком за?

– Да, давление с обеих сторон, ненормальное. Я играю в хоккей. Я пришел, чтобы поиграть – я не какой-то активист. То есть если не надел майку, это не значит, что я против и ненавижу всех. Вы со мной поговорите, пообщайтесь, поймете, какой я человек. Но там [в США] культура отмены, она повыше, чем здесь [в России].

Но, как мы видим, в случае с Проворовым она не сработала. Мы следили за новостями, много либералов и демократов «душили», пытались как-то с этим что-то сделать. НХЛ даже хотела заплатить штраф 1 млн долларов и выгнать Ивана Проворова.

Звучало даже на NHL TV, мол, пусть едет на спецоперацию (формулировка источника – Sports.ru) на Украину. Такую вот хрень сказал. Вообще чем думает? И этот человек работает там до сих пор.

Меня это расстроило, я не знаю, как Иван на это реагировал, но надеюсь, что он не очень сильно, – сказал защитник «Тампы» Михаил Сергачев.

5 комментариев

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riverman1980
Ответ Анатолий Magicbrain
Во всем виноваты либералы и демократы, из за них все беды, очевидно же. Зачем нужно учение о правах человека и зачем нужно участие населения в управлении? Вот при Сталине Сергечев бы зажил припеваюче, без подобных эрзацев. Может быть правда лес валил, за то что из дома без паспорта вышел или самокрутку из не той газеты сделал, зато без подлых либералов!)
у нас две трети медийных либералов как раз потомки большевитских палачей вроде Венедиктова, Авена итд
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Илья Владимирович
Ответ Анатолий Magicbrain
Во всем виноваты либералы и демократы, из за них все беды, очевидно же. Зачем нужно учение о правах человека и зачем нужно участие населения в управлении? Вот при Сталине Сергечев бы зажил припеваюче, без подобных эрзацев. Может быть правда лес валил, за то что из дома без паспорта вышел или самокрутку из не той газеты сделал, зато без подлых либералов!)
Когда человек начинает передергивать, это зачастую обесценивает все остальное, сказанное им.
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