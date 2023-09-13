Сергачев об отказе Проворова от радужного джерси: «В США культура отмены повыше, чем в России, либералы и демократы «душили». Звучало даже: «Пусть едет на Украину»

Михаил Сергачев высказался об отказе Ивана Проворова от радужного свитера.

В прошлом сезоне российский хоккеист отказался надевать радужное джерси и не вышел на раскатку «Филадельфии» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

– Проворов попал во все СМИ с историей про «Дни гордости». Как этот месяц гордости проходит в Тампе? Это обязаловка?

– Нет, не обязаловка. У нас команда сделала грамотно: игроки обматывают клюшки разноцветной лентой, ставим автографы и их продают на аукционе и помогают нуждающимся людям. Необязательно, кстати, что все эти средства идут в ЛГБТ-сообщество.

Потом, кстати, сами американцы начали отказываться надевать эти футболки, и сейчас их отменили, вообще с любой сторонней символикой.

Например, раньше были джерси в стиле миллитари – в поддержку военных. Или, зеленые, в честь дня Святого Патрика. И хорошо, что их отменили.

– Не приходится вставать на какую-то сторону?

– Да, это сложно, потому что не надел майку, значит, ты против. Автоматически.

– Или слишком за?

– Да, давление с обеих сторон, ненормальное. Я играю в хоккей. Я пришел, чтобы поиграть – я не какой-то активист. То есть если не надел майку, это не значит, что я против и ненавижу всех. Вы со мной поговорите, пообщайтесь, поймете, какой я человек. Но там [в США] культура отмены, она повыше, чем здесь [в России].

Но, как мы видим, в случае с Проворовым она не сработала. Мы следили за новостями, много либералов и демократов «душили», пытались как-то с этим что-то сделать. НХЛ даже хотела заплатить штраф 1 млн долларов и выгнать Ивана Проворова.

Звучало даже на NHL TV, мол, пусть едет на спецоперацию (формулировка источника – Sports.ru) на Украину. Такую вот хрень сказал. Вообще чем думает? И этот человек работает там до сих пор.

Меня это расстроило, я не знаю, как Иван на это реагировал, но надеюсь, что он не очень сильно, – сказал защитник «Тампы» Михаил Сергачев.