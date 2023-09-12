Вратарь «Трактора» Мыльников о пиве: «Если пить после матча, то ни о какой концентрации и речи быть не может. Лучший восстановитель – сон»

Теги Трактор Илья Ковальчук КХЛ алкоголь и спорт Сергей Мыльников 1999 Хоккей

Сергей Мыльников не считает употребление пива полезным для вратарей.

– Твой главный рецепт восстановления?

– Самый лучший восстановитель – это сон.

Илья Ковальчук как-то сказал, что лучший напиток для восстановления – это пиво. Возможно, это была шутка, но как ты к этому относишься?

– Вратарям это сложно дастся, если будешь пить пиво после игр. Потому что нам всегда нужно быть максимально сконцентрированными. В отличие от полевых, мы играем 60 минут, постоянно ловим броски.

Конечно, какие-то игроки тоже берут на себя шайбы, но не в таком объеме. А если будешь пить пиво после матча, то ни о какой концентрации не может быть и речи, – сказал вратарь «Трактора».

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