Тренер «Динамо» по ОФП о пиве после игр: «Наука говорит, что оно увеличивает риск травм. Если кому-то и помогает, то скорее в психологическом плане»

Теги травмы Илья Ковальчук КХЛ Динамо Здоровье алкоголь и спорт Наука Хоккей

Тренер «Динамо» по ОФП не считает, что пиво после матчей помогает восстановлению игроков.

– Есть такое устойчивое выражение – «восстановление по методу Ковальчука». Имеется в виду употребление пива после матчей. Этот метод действенный?

– Я привык опираться на научные исследования. А они говорят, что употребление пива, даже в дозировке от трех до четырех дозировок в неделю, увеличивает риск получения травмы. Речь о неконтактных травмах, разумеется.

– А как же ящики пива, которые можно увидеть в раздевалках футбольных и хоккейных команд по всему миру?

– Вполне возможно, есть какой-то компромисс между физическим состоянием и психологическим. Я считаю, что пиво если кому-то и помогает, то скорее в психологическом плане, – сказал Александр Ахлаткин. 

Илья Ковальчук: «Мне пиво помогает восстанавливаться. Шлеменко может говорить все что угодно»

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1 комментарий

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Эх, бедный Гусь
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