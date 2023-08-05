Тренер «Динамо» по ОФП о пиве после игр: «Наука говорит, что оно увеличивает риск травм. Если кому-то и помогает, то скорее в психологическом плане»

Тренер «Динамо» по ОФП не считает, что пиво после матчей помогает восстановлению игроков.

– Есть такое устойчивое выражение – «восстановление по методу ». Имеется в виду употребление пива после матчей. Этот метод действенный?

– Я привык опираться на научные исследования. А они говорят, что употребление пива, даже в дозировке от трех до четырех дозировок в неделю, увеличивает риск получения травмы. Речь о неконтактных травмах, разумеется.

– А как же ящики пива, которые можно увидеть в раздевалках футбольных и хоккейных команд по всему миру?

– Вполне возможно, есть какой-то компромисс между физическим состоянием и психологическим. Я считаю, что пиво если кому-то и помогает, то скорее в психологическом плане, – сказал Александр Ахлаткин.

Илья Ковальчук: «Мне пиво помогает восстанавливаться. Шлеменко может говорить все что угодно»