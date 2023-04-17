Ковальчук о Гусеве: «Я с ним пиво пил. Он может позволить себе кружку после матча. Физически он не сдает»

Теги ЦСКА СКА Илья Ковальчук КХЛ Кубок Гагарина Константин Шафранов Никита Гусев Дмитрий Яшкин Игорь Ожиганов Дамир Жафяров Роман Ротенберг алкоголь и спорт Хоккей

Илья Ковальчук рассказал, что пил пиво с Никитой Гусевым.

Нападающий СКА пропустил три последних матча серии против ЦСКА. Сообщалось, что отстранение Гусева связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению пива».

– Никита Гусев пиво пьет?

– Я с ним пиво пил.

– СКА убрал из состава Гусева, как вас убрали из СКА в 2016 году, дав в Ярославле билет до Петербурга на поезд.

– Но это ведь решение тренера. Результата нет – значит, вопросы именно к тренеру.

– Что чувствует лидер, когда его в плей-офф убирают из команды? Какими были ваши эмоции?

– Как на тебя вылили ведро помоев и вытерли об тебя ноги. Неприятно чуть-чуть. Попахивает…

Я смотрел несколько матчей СКА против «Торпедо». Там Гусь здорово играл. И он с Димой Яшкиным в самом деле решали. Говорят, что у Яшкина была травма? Это было видно – он двигался не так, как в первых двух раундах.

Если бы решение тренера сработало – да. Но я не знаю, почему убрали Игоря Ожиганова, Дамира Жафярова – а эти ребята особенно решали в большинстве, которое может решить исход плей-офф. 

СКА без Гуся играл в Москве – и победил. Хотя Питер не должен был этот матч брать. В первых двух периодах на них было тяжело смотреть. ЦСКА спокойно вел 1:0, и был уверен, что они не упустят победу. Но СКА помог случай – у москвичей ошибся молодой защитник…

Главное, я видел, что у СКА перестало получаться в большинстве. Вот в регулярном чемпионате у них здорово это проходило. Но там же тренер по большинству – Константин Шафранов, у нас он в Омске работал. И с ним у «Авангарда» был хороший процент большинства.

– Но я вернусь к этой теме – Никита Гусев в самом деле пьет по два литра пива в день?

– Ну о чем вы говорите? Это бред. На самом деле, есть люди, которым пиво вообще противопоказано. А есть те, которые могут себе позволить. Гусь – как раз из вторых. Он себе позволить может после матча выпить кружку пива.

– Не толстеет?

– Дело даже в том, что его стиль игры позволяет это делать. Физически он в этом плане не сдает. Понятно, что тренерский штаб делает какие-то выводы, когда видит Гусева каждый день в раздевалке и на тренировках, в матчах. Если он не выполняет игровое задание, не успевает… Так что нужно у них спросить. 

Но когда идут решающие матчи – это очень тонкий момент. Что такое плей-офф? Это драка. Ты проводишь против одной команды по шесть-семь матчей за две недели.

Гусев знает, что будет играть против того же Никиты Нестерова. Его будут сдерживать топ-защитники. У них идет тяжелое противостояние. И когда тренер в такой момент начинает тебя еще дергать, не помогать – это никогда не идет на пользу. Я не знаю, что произошло в СКА и что такого сделал Гусев, за что его убрали из состава. Но это не дало результата, – сказал Ковальчук.

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28 комментариев

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boxellevogue
Весьма грамотно Кови прокомментировал - за результат отвечает тренер , а результата нет - значит вывод Гусева из состава это одно из череды решений , которое не дало результат)) ну а пиво… а кто его не пьет)
+29
0
+29
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oleg m
От создателей «Панарин девушку бил?» новый хит российского хоккея «Гусев пиво пил?»
+23
0
+23
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Fat Boy
Хорошечно!
+19
0
+19
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tigermv
Молодчик Илья, поддержал своего товарища!

Было грязно, согласен..

В НХЛ вообще никто не обращает внимания что кто пьет. Главное - результат!
И если гусь его давал, то все ок!
А если и нет - зачем так грязно лепить…
+12
0
+12
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Монгольские спецслужбы
Кови - знатный пивосос.
+14
-6
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lus
Так и до Кузи недалеко.
+8
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йозе марино
Ответ lus
Так и до Кузи недалеко.
после матча может позволить себе пару дорожек? 😁😁😁
+6
-1
+5
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antistar-Z
Ответ oleg m
От создателей «Панарин девушку бил?» новый хит российского хоккея «Гусев пиво пил?»
Звоним Вайсфельду 🤣
+5
0
+5
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diadiasasha59
Ответ Nikolas Polosukhin
Эксперты подъехали)
Физически Никита не сдает,он сдает в скорости,медленно думает,медленно двигается,тормозит,теряет шайбу на ровном месте.
+7
-4
+3
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pztpzhmx66
Кови . Очень тактично все объяснил 😎
+3
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продавец-пипец
Ответ Nikolas Polosukhin
Эксперты подъехали)
Это ты про себя???
+2
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HockeyMan
Ответ diadiasasha59
Физически Никита не сдает,он сдает в скорости,медленно думает,медленно двигается,тормозит,теряет шайбу на ровном месте.
Так он так всю жизнь играет и ему это не мешает набирать больше всех очков)
+1
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Даня Чебыкин
Ответ HockeyMan
Ну не всем бы быть съездами НХЛ. Да и мы с вами вещем тут разговор, что он один из лучших в кхл
согласен, в кхл один из лучших. более того, он и на олимпиаде отжег по полной. к сожалению... да и фиг с ними с сожалениями =) хороший игрок и ладно=)
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Nikolas Polosukhin
Эксперты подъехали)
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вперёд спартак
эстафету передал
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sega megabitovich
Ответ йозе марино
после матча может позволить себе пару дорожек? 😁😁😁
дорога, дорога ты знаешь так много 😁
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lus
Ответ йозе марино
после матча может позволить себе пару дорожек? 😁😁😁
+++)))
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dosatuy
Гусь не боец, но хуже бы точно не было. Авось нарисовал одну две шайбочки.
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Дмитрий Галкин
Почти , как в том анекдоте : Ротенберг - Гусеву : ты где был ? Гусев : с Ковальчуком пиво 🍻🍺 пил 🤪
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Даня Чебыкин
Ответ diadiasasha59
Физически Никита не сдает,он сдает в скорости,медленно думает,медленно двигается,тормозит,теряет шайбу на ровном месте.
да он всегда такой был, елки палки. просто как только уровень сопротивления становится чуть выше среднего, это проявляется ярко.
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HockeyMan
Ответ Даня Чебыкин
показатель лиги, а не игрока, к сожалению.
Совокупность и того и другого. Ну в первую очередь - это именно уровень игрока. Потому что к его результату, приближается мало кто
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Даня Чебыкин
Ответ HockeyMan
Совокупность и того и другого. Ну в первую очередь - это именно уровень игрока. Потому что к его результату, приближается мало кто
игрок то хороший, спору нет. но на домашнем уровне.
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HockeyMan
Ответ Даня Чебыкин
игрок то хороший, спору нет. но на домашнем уровне.
Ну не всем бы быть съездами НХЛ.
Да и мы с вами вещем тут разговор, что он один из лучших в кхл
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