Ковальчук о Гусеве: «Я с ним пиво пил. Он может позволить себе кружку после матча. Физически он не сдает»

Илья Ковальчук рассказал, что пил пиво с Никитой Гусевым.

Нападающий СКА пропустил три последних матча серии против ЦСКА. Сообщалось, что отстранение Гусева связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению пива».

– Никита Гусев пиво пьет?

– Я с ним пиво пил.

– СКА убрал из состава Гусева, как вас убрали из СКА в 2016 году, дав в Ярославле билет до Петербурга на поезд.

– Но это ведь решение тренера. Результата нет – значит, вопросы именно к тренеру.

– Что чувствует лидер, когда его в плей-офф убирают из команды? Какими были ваши эмоции?

– Как на тебя вылили ведро помоев и вытерли об тебя ноги. Неприятно чуть-чуть. Попахивает…

Я смотрел несколько матчей СКА против «Торпедо». Там Гусь здорово играл. И он с Димой Яшкиным в самом деле решали. Говорят, что у Яшкина была травма? Это было видно – он двигался не так, как в первых двух раундах.

Если бы решение тренера сработало – да. Но я не знаю, почему убрали , – а эти ребята особенно решали в большинстве, которое может решить исход плей-офф.

СКА без Гуся играл в Москве – и победил. Хотя Питер не должен был этот матч брать. В первых двух периодах на них было тяжело смотреть. спокойно вел 1:0, и был уверен, что они не упустят победу. Но СКА помог случай – у москвичей ошибся молодой защитник…

Главное, я видел, что у СКА перестало получаться в большинстве. Вот в регулярном чемпионате у них здорово это проходило. Но там же тренер по большинству – , у нас он в Омске работал. И с ним у «Авангарда» был хороший процент большинства.

– Но я вернусь к этой теме – в самом деле пьет по два литра пива в день?

– Ну о чем вы говорите? Это бред. На самом деле, есть люди, которым пиво вообще противопоказано. А есть те, которые могут себе позволить. Гусь – как раз из вторых. Он себе позволить может после матча выпить кружку пива.

– Не толстеет?

– Дело даже в том, что его стиль игры позволяет это делать. Физически он в этом плане не сдает. Понятно, что тренерский штаб делает какие-то выводы, когда видит Гусева каждый день в раздевалке и на тренировках, в матчах. Если он не выполняет игровое задание, не успевает… Так что нужно у них спросить.

Но когда идут решающие матчи – это очень тонкий момент. Что такое плей-офф? Это драка. Ты проводишь против одной команды по шесть-семь матчей за две недели.

Гусев знает, что будет играть против того же Никиты Нестерова. Его будут сдерживать топ-защитники. У них идет тяжелое противостояние. И когда тренер в такой момент начинает тебя еще дергать, не помогать – это никогда не идет на пользу. Я не знаю, что произошло в СКА и что такого сделал Гусев, за что его убрали из состава. Но это не дало результата, – сказал Ковальчук.